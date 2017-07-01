Анчелотти: «Санчес – отличный игрок, но он не один такой»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем «Арсенала» Алекисе Санчесе. В марте появилась информация об интересе мюнхенского клуба к 29-летнему игроку сборной Чили.

«Трансферный рынок сошел с ума, но «Бавария» сохраняет здравие. Санчес – отличный игрок, но он определенно не один такой», – сказал 58-летний итальянец.

В минувшем сезоне Санчес забил 30 голов и отдал 19 результативных передач в 51 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В июне «Бомбардир» писал о том, что «Бавария» готова платить игроку 500 тысяч евро в неделю.