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    Анчелотти: «Санчес – отличный игрок, но он не один такой»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем «Арсенала» Алекисе Санчесе. В марте появилась информация об интересе мюнхенского клуба к 29-летнему игроку сборной Чили.

    «Трансферный рынок сошел с ума, но «Бавария» сохраняет здравие. Санчес – отличный игрок, но он определенно не один такой», – сказал 58-летний итальянец.

    В минувшем сезоне Санчес забил 30 голов и отдал 19 результативных передач в 51 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В июне «Бомбардир» писал о том, что «Бавария» готова платить игроку 500 тысяч евро в неделю.

    Источник: Twitter

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    01.07.2017 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 1 июля 2017, 23:30

      ахрэнеть, грядет бунт в баварии

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