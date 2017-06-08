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    «Бавария» готова платить Санчесу около 500 тысяч в неделю

    «Бавария» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    По информации источника, мюнхенский клуб предложить 28-летнему чилийцу контракт с окладом в размере 470 тысяч евро в неделю.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет увеличить заработную плату форварду до 280 тысяч фунтов.

    В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Kicker.de

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    08.06.2017 13:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 8 июня 2017, 16:30

      Слишком заоблочная цифра. Помойму токо Левандовски около 15 миллионов получает, а Санчесу 25 дадут? это нереально ребята))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 июня 2017, 15:35

      Мутко: "Сборная Чили-это 11 Головиных"
      Зарплата Санчеса- 470000.
      Зарплатная ведомость сборной России 11х470000=5 170 000 евро в неделю.
      Доходы РФС от тв трансляций 20 000 000 в ГОД.
      В месяц 20 680 000, Мутко и РФС пойдут по миру.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > kykyi 8 июня 2017, 15:49

      А если с другой стороны подойти . Сборная России - это один Санчес ? Не удивлюсь , если завтра Санчес парочку заколотит , и вся математика .

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dok66 8 июня 2017, 16:05

      Если сборная Чили хотя бы 5 Санчесов(все 10 полевых), тогда 5х2=10 банок

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > kykyi 8 июня 2017, 16:45

      Арсенал все равно проигрывает Баварии по Санчесу . Посмотрим , как наша сборная против него сыграет .

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 8 июня 2017, 14:02

      Не верю , у Баварии все строго с бухгалтерией

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Sarco999 8 июня 2017, 14:42

      Проводил у них аудиторскую проверку? ))

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > oyabun 8 июня 2017, 14:53

      Нет , я читал статью про них)

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