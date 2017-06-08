«Бавария» готова платить Санчесу около 500 тысяч в неделю

«Бавария» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

По информации источника, мюнхенский клуб предложить 28-летнему чилийцу контракт с окладом в размере 470 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет увеличить заработную плату форварду до 280 тысяч фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал восемь результативных передач.