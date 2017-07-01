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  • Попов: «Задача «Спартака» в ЛЧ – выйти из группы. Нам это по силам»

Попов: «Задача «Спартака» в ЛЧ – выйти из группы. Нам это по силам»

1 июля 2017, 13:19
23

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов незадолго до старта команды в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от этого турнира.

«Все возможно в этом соревновании, но сначала надо попробовать выйти из группы. Это главная задача для нас, и мы думаем, что способны этого добиться. Все соперники будут серьезными. Что касается «Барселоны», то я помню, что она проиграла «Рубину», так что нет непобедимых команд. И мы тоже выступим хорошо», – сказал Попов.

Своих соперников по групповому этапу красно-белые узнают только в конце августа, когда завершатся квалификационные раунды.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Попов Ивелин
Комментарии (23)
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pato08
1498905197
Какой выход из группы? Брать лигу чемпионов надо Если серьезно, то действительно выход из группы это задача как максимум, так и минимум! Впереееееед,Спартак!!!
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Одинокий волк Маквейд
1498905818
Не заморачивайтесь, гасите всех подряд, потом разберемся кто и чьих
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Диктор
1498906547
Делайте это тихо.А то вон низу уже бомжи защевелились и еще желчью заплюют.
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hevbn 28
1498909879
Говорить о каком либо результате в ЛЧ пока не известны результаты жеребьевки просто бессмысленно , потому ,что по опыту прошлых лет жребий может быть самый разный, может быть группа где будет играть Копенгаген и Брюгге и тогда не важно какой соперник будет еще , из такой группы надо выходить , а может попасться Барселона и Ман.Сити например и тогда я боюсь что бы ты не делал ты обречен в такой группе ( кстати когда Рубин обыгрывал Барселону на Ноу.Камп он все равно не вышел из группы ).Но все равно какая бы группа не попалась Спартаку хочется пожелать ему удачи как и всем командам которые будут играть от нас в еврокубках .
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Chernyi Lis
1498910251
главная задача-выйти из группы!!а там гори все огнем..ну и настрой плять дает игрокам..все ждут гораздо большего так то..
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Mahone
1498912858
Если не выйти из группы,зачем стартовать? Выиграем Лигу Чемпионов и все,вот это цель,а там как получиться
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dok66
1498913999
Давайте дождемся жеребьевки ! А все эти высказывания - в пользу бедных !
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vitvik
1498926955
Если Вождовац удастся одолеть, значит реально потеснить прочих европейских грандов и выйти из группы с первого места с большим отрывом. Но пока гроза всей Европы Вождовац не планирует проигрывать.
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raritet
1498939286
Почему бы и не выйти из группы, это как карта ляжет. Только однозначно, все наши клубы уступают в скорости европейским.И если удачно вывести физическую форму на самые нужные матчи, можно и дальше проползти.
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Дядя Серёжа
1499239903
Чё Рубин, ты полистай историю Спартака.
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