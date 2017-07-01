Попов: «Задача «Спартака» в ЛЧ – выйти из группы. Нам это по силам»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов незадолго до старта команды в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от этого турнира.

«Все возможно в этом соревновании, но сначала надо попробовать выйти из группы. Это главная задача для нас, и мы думаем, что способны этого добиться. Все соперники будут серьезными. Что касается «Барселоны», то я помню, что она проиграла «Рубину», так что нет непобедимых команд. И мы тоже выступим хорошо», – сказал Попов.

Своих соперников по групповому этапу красно-белые узнают только в конце августа, когда завершатся квалификационные раунды.