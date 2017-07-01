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    Попов: «Задача «Спартака» в ЛЧ – выйти из группы. Нам это по силам»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов незадолго до старта команды в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от этого турнира.

    «Все возможно в этом соревновании, но сначала надо попробовать выйти из группы. Это главная задача для нас, и мы думаем, что способны этого добиться. Все соперники будут серьезными. Что касается «Барселоны», то я помню, что она проиграла «Рубину», так что нет непобедимых команд. И мы тоже выступим хорошо», – сказал Попов.

    Своих соперников по групповому этапу красно-белые узнают только в конце августа, когда завершатся квалификационные раунды.

    Источник: Бобсоккер

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    01.07.2017 13:19
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:31

      Чё Рубин, ты полистай историю Спартака.

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      Рейтинг: +4024

      raritet 1 июля 2017, 23:01

      Почему бы и не выйти из группы, это как карта ляжет. Только однозначно, все наши клубы уступают в скорости европейским.И если удачно вывести физическую форму на самые нужные матчи, можно и дальше проползти.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 июля 2017, 19:35

      Если Вождовац удастся одолеть, значит реально потеснить прочих европейских грандов и выйти из группы с первого места с большим отрывом. Но пока гроза всей Европы Вождовац не планирует проигрывать.

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 1 июля 2017, 19:24

      Если честно, то кажется сейчас (судя по той игре, что была в чемпионате), что Спартаку будет очень тяжко в любой группе. Счетом 1-0 там не отделаешься. Хотя посмотрим.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 июля 2017, 19:23

      Наши команды, традиционно, провозглашают такую задачу. В реальности вся борьба ведётся за третье место. Чаще всего удаётся завоевать только четвёртое. С гордостью, что играли неплохо и могли завоевать третье, если соперники были бы послабее.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 15:59

      Давайте дождемся жеребьевки ! А все эти высказывания - в пользу бедных !

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 > dok66 1 июля 2017, 16:29

      Док, согласен с тобой полностью. Не нравится мне, когда делят шкуру неубитого медведя..

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 июля 2017, 15:40

      Если не выйти из группы,зачем стартовать? Выиграем Лигу Чемпионов и все,вот это цель,а там как получиться

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 июля 2017, 14:57

      главная задача-выйти из группы!!а там гори все огнем..ну и настрой плять дает игрокам..все ждут гораздо большего так то..

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Chernyi Lis 1 июля 2017, 15:22

      ты себе можешь представить, что Спартак выиграет ЛЧ? скорее медведи летать начнут....

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ПаХан638 1 июля 2017, 17:25

      ну про кубок не заикался...)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2017, 14:51

      Говорить о каком либо результате в ЛЧ пока не известны результаты жеребьевки просто бессмысленно , потому ,что по опыту прошлых лет жребий может быть самый разный, может быть группа где будет играть Копенгаген и Брюгге и тогда не важно какой соперник будет еще , из такой группы надо выходить , а может попасться Барселона и Ман.Сити например и тогда я боюсь что бы ты не делал ты обречен в такой группе ( кстати когда Рубин обыгрывал Барселону на Ноу.Камп он все равно не вышел из группы ).Но все равно какая бы группа не попалась Спартаку хочется пожелать ему удачи как и всем командам которые будут играть от нас в еврокубках .

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 1 июля 2017, 14:34

      А мне нравится спартаковский энтузиазм!!! Я как-то уже комментил здесь опубликованные ожидания Андрея Ещенко от выступления в ЛЧ. Так вот я и там уже лишканул, хватит сполна и от "Лейпцига", "Андерлехта" и "Фейеноорда", какая уж там "Барса" или "Реал"...

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