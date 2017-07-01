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    Бубнов: «Не считаю «Зенит» главным претендентом на титул»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» в предстоящем сезоне стать лидером РФПЛ. По мнению эксперта, питерский клуб не стоит считать главным фаворитом национального первенства.

    «О перспективах Манчини сейчас говорить проблематично, потому что тренер попал в совершенно иную среду. Прежде ему доводилось работать в клубах, которые играли в чемпионатах с кардинально отличной спецификой. Потребуется время, во-первых, на адаптацию в российском чемпионате, во-вторых, в клубе идет глобальная перестройка, в-третьих, здесь существует лимит на легионеров, а с российскими игроками итальянцу только предстоит знакомиться. В-четвертых, команда начала сборы не в полном составе, в ее рядах уже по ходу сезона могут появиться новые статусные игроки, что дополнительно осложнит процесс построения игры, который при этом требуется завершить в кратчайшие сроки. Что касается игровой философии – она у него, как у бывшего нападающего, атакующая. Но как быстро удастся привыкнуть к новым реалиям самому и обучить других – вопрос на ближайшие месяцы открытый.

    Думаю, что петербуржцам будет непросто конкурировать со «Спартаком». У красно-белых есть важное преимущество: отсутствие глобальных перемен. За итальянским противостоянием тренеров будут с интересом наблюдать не только в России, но и в Европе. Словом, не стоит думать, что у «Зенита», какой бы агрессивной ни вышла в итоге его трансферная кампания, с первых туров все пойдет как по маслу. Манчини будет трудно в одночасье адаптироваться, организовывать и балансировать», – приводятся слова эксперта на официальном сайте Бубнова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 10:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 16:42

      Вообще тройка лидеров понятна . Кто из них пройдет марафон лучше - будет понятно к концу сезона . Сейчас - только наметки ....

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 1 июля 2017, 15:00

      и куда не глянь - во всех облстях такие вот горе эксперты еще не уклемптованый команды тур не начался а уже такие прогнозы - ну для чего - может они друг у дружки интервью берут - как никак копейка идет- иначе что это

      2
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 14:43

      У Зенита при любом развитии событии все будет ХО-РО-ШО (Газпром - национальное достояние)))).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 14:25

      чемпионат выиграет Спартак или ЦСКА даже к бабке не ходи

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 14:01

      Строительство новой команды - ежегодная фишка Зенита. Как поет Шевчук: славим радость большого труда, непонятного смыслом своим.

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 1 июля 2017, 12:51

      У Спартака может проявиться "синдром второго сезона", плюс колоссальные нагрузки в ЛЧ не пойдут на пользу чемпионату, так что далеко не факт, что Спартак - фаворит сезона...

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 12:40

      Зенит и Спартак больше некому, может Рубин подтянется...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > forward33 1 июля 2017, 13:09

      больше таких мешков и нету

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 1 июля 2017, 12:26

      Сейчас это всё гадание на кофейной гуще

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 11:56

      Чемпионат станет еще интереснее.
      Можно будет не только переживать за очки своих команд, но и наблюдать за тактическими схемами итальянцев, за новым Рубином. Надеюсь, и ЦСКА не выпадет из гонки за первым местом.
      Одно огорчает, фанаты-дебилы никуда не денутся. Но с этим придется мириться :))

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 июля 2017, 11:50

      а причем тут спартак ему то вообще ни чего не светит пер кончился на до самим выигрывать будет а это проблематично

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