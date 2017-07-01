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Бубнов: «Не считаю «Зенит» главным претендентом на титул»

1 июля 2017, 10:59
15

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» в предстоящем сезоне стать лидером РФПЛ. По мнению эксперта, питерский клуб не стоит считать главным фаворитом национального первенства.

«О перспективах Манчини сейчас говорить проблематично, потому что тренер попал в совершенно иную среду. Прежде ему доводилось работать в клубах, которые играли в чемпионатах с кардинально отличной спецификой. Потребуется время, во-первых, на адаптацию в российском чемпионате, во-вторых, в клубе идет глобальная перестройка, в-третьих, здесь существует лимит на легионеров, а с российскими игроками итальянцу только предстоит знакомиться. В-четвертых, команда начала сборы не в полном составе, в ее рядах уже по ходу сезона могут появиться новые статусные игроки, что дополнительно осложнит процесс построения игры, который при этом требуется завершить в кратчайшие сроки. Что касается игровой философии – она у него, как у бывшего нападающего, атакующая. Но как быстро удастся привыкнуть к новым реалиям самому и обучить других – вопрос на ближайшие месяцы открытый.

Думаю, что петербуржцам будет непросто конкурировать со «Спартаком». У красно-белых есть важное преимущество: отсутствие глобальных перемен. За итальянским противостоянием тренеров будут с интересом наблюдать не только в России, но и в Европе. Словом, не стоит думать, что у «Зенита», какой бы агрессивной ни вышла в итоге его трансферная кампания, с первых туров все пойдет как по маслу. Манчини будет трудно в одночасье адаптироваться, организовывать и балансировать», – приводятся слова эксперта на официальном сайте Бубнова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (15)
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acer2003
1498896610
Будет ли Зенит чемпионом---- вопрос ! Претендентом на титул -100 % ! Зачем тогда Манчини приглашали ))) ?!
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карасевщина
1498897606
спартак теперь 16 или 32 года не выиграет
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giluxa1963
1498899055
а причем тут спартак ему то вообще ни чего не светит пер кончился на до самим выигрывать будет а это проблематично
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VSt
1498899388
Чемпионат станет еще интереснее. Можно будет не только переживать за очки своих команд, но и наблюдать за тактическими схемами итальянцев, за новым Рубином. Надеюсь, и ЦСКА не выпадет из гонки за первым местом. Одно огорчает, фанаты-дебилы никуда не денутся. Но с этим придется мириться :))
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Inks
1498902681
У Спартака может проявиться "синдром второго сезона", плюс колоссальные нагрузки в ЛЧ не пойдут на пользу чемпионату, так что далеко не факт, что Спартак - фаворит сезона...
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Одинокий волк Маквейд
1498906861
Строительство новой команды - ежегодная фишка Зенита. Как поет Шевчук: славим радость большого труда, непонятного смыслом своим.
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Garrincha58
1498908328
чемпионат выиграет Спартак или ЦСКА даже к бабке не ходи
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Андрей Питерский
1498909386
У Зенита при любом развитии событии все будет ХО-РО-ШО (Газпром - национальное достояние)))).
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ijgjr
1498910430
и куда не глянь - во всех облстях такие вот горе эксперты еще не уклемптованый команды тур не начался а уже такие прогнозы - ну для чего - может они друг у дружки интервью берут - как никак копейка идет- иначе что это
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dok66
1498916560
Вообще тройка лидеров понятна . Кто из них пройдет марафон лучше - будет понятно к концу сезона . Сейчас - только наметки ....
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