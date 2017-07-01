Бубнов: «Не считаю «Зенит» главным претендентом на титул»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» в предстоящем сезоне стать лидером РФПЛ. По мнению эксперта, питерский клуб не стоит считать главным фаворитом национального первенства.

«О перспективах Манчини сейчас говорить проблематично, потому что тренер попал в совершенно иную среду. Прежде ему доводилось работать в клубах, которые играли в чемпионатах с кардинально отличной спецификой. Потребуется время, во-первых, на адаптацию в российском чемпионате, во-вторых, в клубе идет глобальная перестройка, в-третьих, здесь существует лимит на легионеров, а с российскими игроками итальянцу только предстоит знакомиться. В-четвертых, команда начала сборы не в полном составе, в ее рядах уже по ходу сезона могут появиться новые статусные игроки, что дополнительно осложнит процесс построения игры, который при этом требуется завершить в кратчайшие сроки. Что касается игровой философии – она у него, как у бывшего нападающего, атакующая. Но как быстро удастся привыкнуть к новым реалиям самому и обучить других – вопрос на ближайшие месяцы открытый.

Думаю, что петербуржцам будет непросто конкурировать со «Спартаком». У красно-белых есть важное преимущество: отсутствие глобальных перемен. За итальянским противостоянием тренеров будут с интересом наблюдать не только в России, но и в Европе. Словом, не стоит думать, что у «Зенита», какой бы агрессивной ни вышла в итоге его трансферная кампания, с первых туров все пойдет как по маслу. Манчини будет трудно в одночасье адаптироваться, организовывать и балансировать», – приводятся слова эксперта на официальном сайте Бубнова.