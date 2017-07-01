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    Карпин призвал главу департамента судейства РФС продемонстрировать свой ум

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского изложить свое видение судейства в отечественном футболе.

    «Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским, потому что он не приходит на эфиры. Хотим, чтобы он пришел, изложил свои мысли, свой уровень понимания, свое видение и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», – заявил Карпин.

    Напомним, ранее Будогосский раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» за понимание работы арбитров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2017 07:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 14:31

      умный бы и не ответил на "продолговатый мозг"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот 1 июля 2017, 13:55

      Чего нет у Будогосского, того нет, Валера!!! Не придет он к тебе!

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 1 июля 2017, 12:16

      А мне больше понравилась идея Карпина с костром, чем приглашение Будогосского на ТВ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 июля 2017, 10:28

      Карпин правильно пытается расшевелить судейскую "кухню" во главе с Будогоским.Но также пригласить за круглый стол экспертов Ловчева,Бубнова , Газзаева депутата Лебедева,футболистов Дзюбу , можно Широкова с Жирковым,пару тренеров Черчесова с Григоряном и плюс Мудко . Сильная получится передача о проблемах российского футбола

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июля 2017, 10:12

      Показывать нечего, вот и не приходит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 июля 2017, 09:51

      Все в России куплено,судейство не исключение...

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июля 2017, 09:01

      У него наверное свой эфир с Мутко , напрямую.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 июля 2017, 08:43

      А зачем?
      Вы достанете его вопросами о видеоповторах,а это
      для него смерть!
      Вот ,если бы Царь Владимир приказал: Ввести повторы!
      То тогда бы вся эта куча фекалии подсуетилась...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > alex1951 1 июля 2017, 10:21

      Ну причем здесь он - он что ФИФА

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 08:42

      Открытое общество где нет неприкасаемых и каждый персонально отвечает за результат.

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 июля 2017, 07:58

      Пусть бодаются..,надо же рейтинг ТинкаТВ подымать.))

      1
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