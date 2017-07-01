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  • Карпин призвал главу департамента судейства РФС продемонстрировать свой ум

Карпин призвал главу департамента судейства РФС продемонстрировать свой ум

1 июля 2017, 07:27
13

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского изложить свое видение судейства в отечественном футболе.

«Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским, потому что он не приходит на эфиры. Хотим, чтобы он пришел, изложил свои мысли, свой уровень понимания, свое видение и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», – заявил Карпин.

Напомним, ранее Будогосский раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» за понимание работы арбитров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Будогосский Андрей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1498883759
Будогосский отметил невысокий уровень профессионального обсуждения работы судей на Матч ТВ... Сказал, что у Карпина мозг продолговатый и не ему судить судей... Экс-тренера, не снискавшего славы на этом поприще это задело.... Теперь будут бодаться смелыми репликами через медиа ресурсы.... Мужики!!...
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rubinovyi2
1498885105
Пусть бодаются..,надо же рейтинг ТинкаТВ подымать.))
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Одинокий волк Маквейд
1498887769
Открытое общество где нет неприкасаемых и каждый персонально отвечает за результат.
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alex1951
1498887820
А зачем? Вы достанете его вопросами о видеоповторах,а это для него смерть! Вот ,если бы Царь Владимир приказал: Ввести повторы! То тогда бы вся эта куча фекалии подсуетилась...
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RedWhiteFans2
1498888892
У него наверное свой эфир с Мутко , напрямую.
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ALeX-161-rus
1498891904
Все в России куплено,судейство не исключение...
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bset
1498893176
Показывать нечего, вот и не приходит.
Ответить
fanchik
1498894130
Карпин правильно пытается расшевелить судейскую "кухню" во главе с Будогоским.Но также пригласить за круглый стол экспертов Ловчева,Бубнова , Газзаева депутата Лебедева,футболистов Дзюбу , можно Широкова с Жирковым,пару тренеров Черчесова с Григоряном и плюс Мудко . Сильная получится передача о проблемах российского футбола
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Непутриот
1498906546
Чего нет у Будогосского, того нет, Валера!!! Не придет он к тебе!
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Garrincha58
1498908672
умный бы и не ответил на "продолговатый мозг"
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