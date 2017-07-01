Карпин призвал главу департамента судейства РФС продемонстрировать свой ум

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского изложить свое видение судейства в отечественном футболе.

«Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским, потому что он не приходит на эфиры. Хотим, чтобы он пришел, изложил свои мысли, свой уровень понимания, свое видение и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», – заявил Карпин.

Напомним, ранее Будогосский раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» за понимание работы арбитров.