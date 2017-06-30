Ари: «Вижу в проигранном «Риеке» матче только позитив»

Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от проигранного 30 июня товарищеского матча хорватской «Риеке» (0:1).

«Матч против «Риеки» был очень трудным. Мы встречались с сильной командой, которая имеет высокую готовность. Считаю, что отработали с ребятами в этом матче профессионально, да и в целом на сборе. Я думаю, что из этой встречи можно вынести только позитив. Да, мы проиграли, проиграли заслуженно, но опыт этого спарринга лично у меня оставил хорошие эмоции.

В матче за Суперкубок России со «Спартаком» будет тяжело, потому что это чемпион, дерби, да просто сильная команда. Мы играем дома – если у вас такие условия, то вы должны готовиться на максимуме и стараться обыграть соперника. Я вспомнил о «Спартаке» не просто так. Осталось две недели. Я призываю всех наших болельщиков поддержать нас в матче за Суперкубок», – сказал бразилец.

Добавим, что игра против красно-белых состоится 14 июля на московском стадионе «Локомотив». Начало – в 21:30.