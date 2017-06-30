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Жулиано: «Ничуть не жалею, что перешел в «Зенит»

30 июня 2017, 21:43
13

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано поделился мнением о минувшем сезоне в составе сине-бело-голубых, а также о своих функциях на футбольном поле.

«У нас был отличный сезон, мы прогрессировали как команда. Мы добивались хороших результатов, а кроме них у меня были и индивидуальные успехи. Отсюда могу сказать, что прошедшим футбольным годом я доволен и ничуть не жалею, что переехал на берега Невы.

Хочу отметить, что с приездом в Санкт-Петербург изменилось и мое расположение на поле. Если раньше я был больше фланговым футболистом, то теперь приходится действовать ближе к центру и, как следствие, больше бегать и помогать в игре без мяча», – сказал бразилец Spor TV.

В прошлом сезоне РФПЛ Жулиано провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (13)
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qwera 1969
1498848994
Начал хорошо, а потом ниже среднего...
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Kazak ne China
1498849842
В первой половине был Халк2 В второй половине так себе
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insider_retro
1498850796
Манчини нарисует стрелки, где теперь бегать и с какого фланга плести кружева атаки!... Надо встрепенуться... По приезду было классно, а потом....
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Krics
1498893028
"... мы прогрессировали как команда." Наивный, " Зенит " прогресировал с Морозовым, Петержелой. А этот сезон провалили. Команды , как раз с уходом Халк и не было.
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Krics
1498905907
Сынок, сразу видно из " культурной" столицы, стране нужны герои, а бабы рожают дураков
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