Жулиано: «Ничуть не жалею, что перешел в «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано поделился мнением о минувшем сезоне в составе сине-бело-голубых, а также о своих функциях на футбольном поле.

«У нас был отличный сезон, мы прогрессировали как команда. Мы добивались хороших результатов, а кроме них у меня были и индивидуальные успехи. Отсюда могу сказать, что прошедшим футбольным годом я доволен и ничуть не жалею, что переехал на берега Невы.

Хочу отметить, что с приездом в Санкт-Петербург изменилось и мое расположение на поле. Если раньше я был больше фланговым футболистом, то теперь приходится действовать ближе к центру и, как следствие, больше бегать и помогать в игре без мяча», – сказал бразилец Spor TV.

В прошлом сезоне РФПЛ Жулиано провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.