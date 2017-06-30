Еременко хотел пробежать Берлинский марафон

Неля Еременко, мать футболиста Романа Еременко, рассказала о желании своего сына принять участие в Берлинском марафоне будущей осенью.

«Сейчас Рома пребывает в очень хорошем состоянии. Он самостоятельно тренируется и будет еще сильнее, когда вернется в футбол.

Думаю, есть не так много футболистов, которые столь же интенсивно занимаются», – приводит слова Нели Еременко Yle.

Напомним, что Роман был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча ЦСКА Лиги чемпионов с «Байером». В организме футболиста были обнаружены следы кокаина.

Стоит отметить, что правила ВАДА не позволят футболисту принять участие в марафоне, так как его дисквалификация распространяется на все соревнования под эгидой организаций, подписавших кодекс ВАДА, в том числе и Берлинский марафон.