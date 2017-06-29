Фернандес назвал ЦСКА своим домом

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который продлил сегодня свой действующий контракт с клубом, рассчитывает завоевать в России как можно больше трофеев в будущем.

«Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить. Это мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше. Мы достаточно длительное время вели переговоры, и уже во время отпуска удалось все согласовать.

Я очень счастлив. Уверен, что в дальнейшем смогу приносить пользу команде. Надеюсь, мы сможем завоевать еще очень много титулов», – сказал Фернандес.

Напомним, что новое соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до 2022 года.