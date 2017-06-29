Вальбуэна перешел в «Фенербахче»

Французский полузащитник Матье Вальбуэна официально стал игроком «Фенербахче». Контракт 32-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан на два года. Сумма трансфера игрока из «Лиона» в «Фенербахче» составила 1,5 миллиона евро.

Вальбуэна уже выбрал себе игровой номер в новом клубе. Он будет выступать в Турции под номером 28.

В прошлом сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах, забил в них 10 голов и сделал восемь результативных передач.