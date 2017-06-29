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Вальбуэна перешел в «Фенербахче»

29 июня 2017, 17:05
3

Французский полузащитник Матье Вальбуэна официально стал игроком «Фенербахче». Контракт 32-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан на два года. Сумма трансфера игрока из «Лиона» в «Фенербахче» составила 1,5 миллиона евро.

Вальбуэна уже выбрал себе игровой номер в новом клубе. Он будет выступать в Турции под номером 28.

В прошлом сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах, забил в них 10 голов и сделал восемь результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Фенербахче»
Турция. Суперлига Франция. Лига 1 Трансферы Лион Фенербахче Вальбуэна Матье
Комментарии (3)
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Chesn0k
1498745592
отличное усилиление для фенера, дёшево и сердито
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OfaZavr
1498752596
Хороший игрок. Запомнился по Динамо. Удачи в Турции!
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ree466
1498757999
Красавчик! Респект и уважуха!
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