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Слуцкий: «Я – русский проект Абрамовича»

29 июня 2017, 16:53
24

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий уверен, что выбрал подходящий момент для старта своей карьеры в английском футболе. Он не скрывает, что обустроиться в Англии ему помог владелец «Челси» Роман Абрамович.

«Могу сказать, что английский футбол весьма популярен в России. Возможно, что даже больше, чем российский футбол. В Англии собраны лучшие игроки и лучшие тренеры. Я горжусь, потому что я первый российский тренер, который здесь работает. Конечно же, это серьезный вызов для меня.

Контракт? Если бы я начал работу в Англии в январе, то это было бы не совсем правильно. На тот момент я не так хорошо знал язык, не знал нюансов английского футбола, но теперь я готов. У меня много энергии. Готов добавить свои идеи и новые методы в английский футбол.

Это серьезный опыт для меня. Мне нужно не просто говорить на английском языке, но и понимать сам футбол: уровень лиг, уровень игроков, традиционные методы, философию игры, отношения между болельщиками и командами.

Хочу выразить слова благодарности Роману Абрамовичу за оказанную мне помощь. Он помог мне адаптироваться к местной жизни. Я всегда говорил, что у Абрамовича нет проекта в российском футболе, поэтому теперь его русский проект – это я!» – приводит слова Слуцкого ESPN.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл Сити» после ухода из ЦСКА и сборной России.

Источник: ESPN
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид Абрамович Роман
Комментарии (24)
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RJM555
1498745115
не знаю даже как понимать этого лизоблюда........
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Freyk
1498745478
Самооценка ниже нуля.
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ДЖУZ
1498747087
Ну опять еврейский юмор, не смешно, грустно, да ладно...)
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Одинокий волк Маквейд
1498747119
Странно называть себя проектом
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fanchik
1498747584
"Шпунтик или винтик" проекта Абрамовича и то до поры,до определенного времени
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Тазит
1498749930
Слуцкий: «Я – rусский пrоект Абrамовича»
Ответить
chempion_cska
1498752250
Удачи тебе, Леонид!
Ответить
Анжер
1498754932
За....ал уже этот свин......все вылезал уже у Ромки.
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acer2003
1498759955
Нет,Леонид, Ты еврейский проект еврея !!!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499096859
То говно, то проект.
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