Слуцкий: «Я – русский проект Абрамовича»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий уверен, что выбрал подходящий момент для старта своей карьеры в английском футболе. Он не скрывает, что обустроиться в Англии ему помог владелец «Челси» Роман Абрамович.

«Могу сказать, что английский футбол весьма популярен в России. Возможно, что даже больше, чем российский футбол. В Англии собраны лучшие игроки и лучшие тренеры. Я горжусь, потому что я первый российский тренер, который здесь работает. Конечно же, это серьезный вызов для меня.

Контракт? Если бы я начал работу в Англии в январе, то это было бы не совсем правильно. На тот момент я не так хорошо знал язык, не знал нюансов английского футбола, но теперь я готов. У меня много энергии. Готов добавить свои идеи и новые методы в английский футбол.

Это серьезный опыт для меня. Мне нужно не просто говорить на английском языке, но и понимать сам футбол: уровень лиг, уровень игроков, традиционные методы, философию игры, отношения между болельщиками и командами.

Хочу выразить слова благодарности Роману Абрамовичу за оказанную мне помощь. Он помог мне адаптироваться к местной жизни. Я всегда говорил, что у Абрамовича нет проекта в российском футболе, поэтому теперь его русский проект – это я!» – приводит слова Слуцкого ESPN.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл Сити» после ухода из ЦСКА и сборной России.