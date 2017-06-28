Ребров: «Чемпионство «Спартака» – это уже история»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением об отношении команды к новому сезону. Футболист отметил, что московскому коллективу стоит забыть о завоеванном чемпионском титуле.

«О чемпионстве уже забыли, хотя болельщики еще продолжают обсуждать и отмечать. Наше дело – готовиться. Это уже история, и надо думать о будущем. А о том, что позади, будем вспоминать на пенсии», – сказал Ребров в эфире программы «Все на матч».

Напомним, «Спартак» выиграл чемпионат России впервые за 16 лет.