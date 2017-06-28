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Ребров: «Чемпионство «Спартака» – это уже история»

28 июня 2017, 21:45
9

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением об отношении команды к новому сезону. Футболист отметил, что московскому коллективу стоит забыть о завоеванном чемпионском титуле.

«О чемпионстве уже забыли, хотя болельщики еще продолжают обсуждать и отмечать. Наше дело – готовиться. Это уже история, и надо думать о будущем. А о том, что позади, будем вспоминать на пенсии», – сказал Ребров в эфире программы «Все на матч».

Напомним, «Спартак» выиграл чемпионат России впервые за 16 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (9)
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МАКАРШВЕД
1498676085
В новый сезон к новым победам!!
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insider_retro
1498676614
Чемпионство игрокам должно душу греть, как сберкнижка Промокашке.... Это уверенность, понимание своих сил и заслуг... Неудачные чемпы нужно забывать или исполнять по ним реквием...
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SERGEI12345
1498677362
идти только вперед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
VSt
1498677387
Вперёд!!! За новыми титулами!
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Дядя Серёжа
1498700708
Хорошая история
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498705090
Все верно. Играем в ну- ка отними
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subbotaspartak
1498715001
И впереди история. Новая. По возрастающей траектории.
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OfaZavr
1498729838
Ждём дальнейших успехов.
Ответить
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