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  • Луческу: «С «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохого не скажу»

Луческу: «С «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохого не скажу»

28 июня 2017, 18:49
10

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал сообщение, что ему удалось прийти с бывшим клубом к компромиссу по сумме компенсации. Специалист получит за досрочный разрыв контракта 2,5 миллиона евро.

«Да, это правда, мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», – заявил специалист.

Напомним, контракт Луческу был подписан на два года, но тренера уволили по завершении дебютного сезона.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (10)
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Джой
1498665446
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности!
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афоня72
1498665517
Получив ( за досрочный разрыв контракта 2,5 миллиона евро), я бы тоже молчал в тряпочку!!
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mihail200606
1498669260
он же гундел недавно , что с ним некрасиво обошлись.. 2.5. млн сделали людей из зенита приятными во всех отношениях?)))
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Павел Буре
1498669391
2,5 ляма творят чудеса!
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Обер-КанцлерЪ
1498672436
Ещё бы он что-то плохое сказал после такого подарка царского!
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VVM1964
1498672784
«С «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохого не скажу» , КРОМЕ.......................................................................................................................................
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Aleksandr_1986_Spb_
1498675416
Ещё бы он плохо сказал, такое бабло в виде неустойки получил
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Одинокий волк Маквейд
1498706152
Приглашайте еще, всегда готов
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rubinovyi2
1498718197
С клубом расстались нормально...,и поэтому через год готов еще раз приехать и еще раз по доброму расстаться.)
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