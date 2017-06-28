Луческу: «С «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохого не скажу»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал сообщение, что ему удалось прийти с бывшим клубом к компромиссу по сумме компенсации. Специалист получит за досрочный разрыв контракта 2,5 миллиона евро.

«Да, это правда, мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», – заявил специалист.

Напомним, контракт Луческу был подписан на два года, но тренера уволили по завершении дебютного сезона.