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  • Геркус: «Если бы «Локомотив» не выиграл Кубок России, то Семин, возможно, не остался бы главным тренером»

Геркус: «Если бы «Локомотив» не выиграл Кубок России, то Семин, возможно, не остался бы главным тренером»

28 июня 2017, 01:45
2

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что если бы московский клуб по итогам завершившегося сезона не выиграл Кубок России, то главный тренер команды Юрий Семин мог бы лишиться занимаемого поста.

Отметим, что данный завоеванный трофей стал седьмым в российской истории железнодорожников.

– Если бы не выиграли Кубок, тренер бы остался на своем посту?

– Сложно отвечать на этот вопрос, потому что мы выиграли кубок, это была большая осязаемая радость, и я совершенно не могу себе представить, что у нас нет трофея (улыбается).

– И все же постарайтесь это сделать: кубка нет. Что с главным тренером?

– В этом случае Юрий Павлович сам бы, думаю, иначе оценил итоги сезона. Возможно, и не остался бы главным тренером.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (2)
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ДАША Д
1498624285
Вспомнил один спорный момент.
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Дядя Серёжа
1498636761
Подфартило дедушке.
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