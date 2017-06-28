Геркус: «Если бы «Локомотив» не выиграл Кубок России, то Семин, возможно, не остался бы главным тренером»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что если бы московский клуб по итогам завершившегося сезона не выиграл Кубок России, то главный тренер команды Юрий Семин мог бы лишиться занимаемого поста.

Отметим, что данный завоеванный трофей стал седьмым в российской истории железнодорожников.

– Если бы не выиграли Кубок, тренер бы остался на своем посту?

– Сложно отвечать на этот вопрос, потому что мы выиграли кубок, это была большая осязаемая радость, и я совершенно не могу себе представить, что у нас нет трофея (улыбается).

– И все же постарайтесь это сделать: кубка нет. Что с главным тренером?

– В этом случае Юрий Павлович сам бы, думаю, иначе оценил итоги сезона. Возможно, и не остался бы главным тренером.