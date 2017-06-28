Данни перешел в «Славию», Марадона может войти в тренерский штаб сборной России – в главных событиях прошедших суток

Источник: Медель интересен «Зениту» и ЦСКА
«Зенит» хочет подписать форварда «Гремио»
Семья Доннаруммы призывает вратаря продлить контракт с «Миланом»
Молло: «Глупо было бы упускать возможность получить российский паспорт»
«Славия» объявила о заключении контракта с Данни
Варга считает, что «Арсеналу» лучше купить Головина, чем Роналду
Марадона ведет переговоры о вхождении в тренерский штаб сборной России
Источник: «Зенит» согласовал трансфер Павона за 16 миллионов евро
Лебедев: «Готов в кабинете Мутко встретиться с Жирковым»
Три клуба из топ-пять АПЛ, Бундеслиги и Серии А делали предложения «Ростову» о переходе Азмуна
Источник: Бомбардир.ру