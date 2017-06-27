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  • Канчельскис: «Головину не просто нужно ехать в Европу, а быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро!»

Канчельскис: «Головину не просто нужно ехать в Европу, а быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро!»

27 июня 2017, 06:17
23

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис настоятельно посоветовал полузащитнику ЦСКА Александру Головину уехать в Европу. По мнению ветерана, хавбек смог бы проявить себя в лондонском «Арсенале».

«Головин смог бы заиграть в Англии. Тем более в «Арсенале». При Венгере эта команда показывает хороший футбол. Супер результата нет, но они демонстрируют красивую игру. Головин мог бы там закрепиться. И чем раньше он уедет, тем лучше будет для него и для сборной. Ему не просто нужно ехать – быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро!» – заявил Канчельскис.

Ранее скауты «Арсенала» подтвердили, что просматривают Головина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Головин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (23)
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pegas1276
1498537448
ага все так просто "Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро", кто то и отпустил, так может он и сам пока не хочет уезжать, как достали эти "гуру" футбола со своими советами, да и высказываниями...
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tank219
1498542090
Топот по улице, не Головин побежал?
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серега кашин
1498543412
жадный гинер дешево его не отпустит , а топ клубу головин не нужен
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cska59
1498544259
А его уже куда-то позвали?
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Юрий Крутько
1498548101
Пусть играет в России-не худший вариант играть в составе ЦСКА в Лиге Чемпионов(Лиге Европы).Конечно,Арсенал неплохой вариант,если закрепится в основе(для сборной, согласен, это плюс),а если нет, то для сборной России игрок без игровой практики-это минус...
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Barsuk52
1498548195
через год
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insider_retro
1498551137
Кроме его желания нужно, как минимум, встречное движение от клуба.... Пока явных проявлений нет или про них не известно... Оно бы, конечно, хорошо.... Но кто позовёт, куда?...
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paracetamol
1498552778
И чего возятся с этим Головиным как с описанной торбой? Наблюдал я за ним: паса нет нормального, в обводке и вообще индивидуально технически слаб. Разве что - работоспособность. Но будет постоянно идти в стык, без техники, быстро ноги оторвут. Закончит в 25 на костылях.
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nemolod
1498553428
Это только на словах-взял вещи и завтра побежал! Однако у футболиста контракт с клубом ,а главное-от того же Арсенала нет к ЦСКА официального предложения,а скауты,это как у нас народ на ярмарке,могут смотреть,интересоваться и уйти,ничего не купив! И потом,игрок и его команда должны на поле показывать то,что могло бы покупателей решиться на приобретение!
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OfaZavr
1498561816
Куда бежать если никто пока не звал?
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