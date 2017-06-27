Канчельскис: «Головину не просто нужно ехать в Европу, а быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро!»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис настоятельно посоветовал полузащитнику ЦСКА Александру Головину уехать в Европу. По мнению ветерана, хавбек смог бы проявить себя в лондонском «Арсенале».

«Головин смог бы заиграть в Англии. Тем более в «Арсенале». При Венгере эта команда показывает хороший футбол. Супер результата нет, но они демонстрируют красивую игру. Головин мог бы там закрепиться. И чем раньше он уедет, тем лучше будет для него и для сборной. Ему не просто нужно ехать – быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро!» – заявил Канчельскис.

Ранее скауты «Арсенала» подтвердили, что просматривают Головина.

