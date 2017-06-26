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  • Фурсенко: «Легионеров нужно покупать таких, чтобы их можно было потом продать»

Фурсенко: «Легионеров нужно покупать таких, чтобы их можно было потом продать»

26 июня 2017, 13:10
20

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о позиции клуба относительно покупки игроков. По его словам, сине-бело-голубые намерены приобретать молодых футболистов, чтобы потом иметь возможность их продать.

– На каком этапе сейчас трансферная кампания «Зенита»? Только началась, в середине или подходит к концу?

– По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.

– Каковы приоритеты в случае с иностранцами?

– Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (20)
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acer2003
1498472396
Маноласа,сомневаюсь что за свои сможете продать ))
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tank219
1498472447
Это не самоцель, но в этом суть. Проясните, кто-нибудь, не ущучил.
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Den Bull
1498472754
Очень правильная концепция! Неужели Фурсенко решил правильно действовать и зарабатывать, что и требовалось доказать. Как я и говорил сейчас покупается всё что дёшево или плохо лежит. Как Манчини определится тогда пойдёт распродажа кто не подошёл и раздача по арендам.
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карасевщина
1498474158
купил за 100 плюс зарплата продал за 50, дай всем по газпрому в спонсоры
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momwig_
1498474525
Барыга )))))
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insider_retro
1498476623
Это взгляд президента клуба... Купи-продай... Тренеру нужны Игроки тяни-толкай.... А зрителю остаётся смотри-плюй.... Ни бизнеса, ни спорта...
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Путник 13
1498477720
Нормально мужик говорит ..клуб должен зарабатывать и себя окупать ..так построен футбол во всё мире ...не надо быть романтическими детками ..спорт это жёсткий бизнес..
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ufos73
1498478886
Как я радовался когда он ушел из футбола! И вот опять... Фурсетка дешевая!!!
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subbotaspartak
1498486212
Теория понятна, а где футбол? Футбол как игра для болельщиков, ждущих ГОЛ. Коммерция как всегда на первом плане, Болельщик в обмане, прибыль в кармане.
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ИванЯ
1498490073
Тренеров надо брать таких, чтоб потом отступные не платить.
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