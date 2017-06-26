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    Фурсенко: «Легионеров нужно покупать таких, чтобы их можно было потом продать»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о позиции клуба относительно покупки игроков. По его словам, сине-бело-голубые намерены приобретать молодых футболистов, чтобы потом иметь возможность их продать.

    – На каком этапе сейчас трансферная кампания «Зенита»? Только началась, в середине или подходит к концу?

    – По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.

    – Каковы приоритеты в случае с иностранцами?

    – Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.06.2017 13:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 26 июня 2017, 18:14

      Тренеров надо брать таких, чтоб потом отступные не платить.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2017, 17:10

      Теория понятна, а где футбол?
      Футбол как игра для болельщиков, ждущих ГОЛ.
      Коммерция как всегда на первом плане,
      Болельщик в обмане, прибыль в кармане.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 27 июня 2017, 11:13

      А у нас водка в стакане.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 16:30

      Это Паниковский говорил - я вас продам, куплю и снова продам. Но уже дороже.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 15:17

      Расхожая фраза : "Что бы что-то продать , нужно сначала купить !" Вот и посмотрим , что за закуп будет . Зенит никогда не покупал молодых на перспективу !!!!!???

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июня 2017, 15:08

      Как я радовался когда он ушел из футбола! И вот опять... Фурсетка дешевая!!!

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 26 июня 2017, 14:48

      Нормально мужик говорит ..клуб должен зарабатывать и себя окупать ..так построен футбол во всё мире ...не надо быть романтическими детками ..спорт это жёсткий бизнес..

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Путник 13 26 июня 2017, 14:49

      так зарабатывать а не из народного кармана тащить, никто в европе так не делает

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > карасевщина 26 июня 2017, 14:51

      Ну так Зенит и старается это делать в отличии от других клубов которые сидят на местных бюджетах..

      2
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Путник 13 26 июня 2017, 14:52

      Самоокупаемых клубов не так уж много даже в Еуропе.... В ноль и + могут функционировать клубы с классным менеджментом, стадионом на 30-50 тысяч с солидной каждоматчевой заполняемостью, развитой околофутбольной инфраструктурой.... Да и много чего ещё...

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > карасевщина 26 июня 2017, 14:56

      с какого кармана тащат? что ты несешь?

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 14:30

      Это взгляд президента клуба... Купи-продай... Тренеру нужны Игроки тяни-толкай.... А зрителю остаётся смотри-плюй.... Ни бизнеса, ни спорта...

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 13:55

      Барыга )))))

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 13:49

      купил за 100 плюс зарплата продал за 50, дай всем по газпрому в спонсоры

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 июня 2017, 13:34

      Мало верится что он говорит

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