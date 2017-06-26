Фурсенко: «Легионеров нужно покупать таких, чтобы их можно было потом продать»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о позиции клуба относительно покупки игроков. По его словам, сине-бело-голубые намерены приобретать молодых футболистов, чтобы потом иметь возможность их продать.

– На каком этапе сейчас трансферная кампания «Зенита»? Только началась, в середине или подходит к концу?

– По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.

– Каковы приоритеты в случае с иностранцами?

– Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.