Бернардески может сменить «Фиорентину» на «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» намерены приобрести 23-летнего итальянца, если не сумеют договориться с «Интером» о переходе Ивана Перишича.

По данным Transfermarkt, стоимость Бернардески составляет 30 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» в Серии А 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.