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    Бернардески может сменить «Фиорентину» на «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» намерены приобрести 23-летнего итальянца, если не сумеют договориться с «Интером» о переходе Ивана Перишича.

    По данным Transfermarkt, стоимость Бернардески составляет 30 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.

    В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» в Серии А 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    25.06.2017 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 26 июня 2017, 00:01

      Пусть лучше в Англию едет и не бесит в серии А!

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