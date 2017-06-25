Гендиректор «Арсенала» Балашов: «В межсезонье состав пополнят четыре-пять новых игроков»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился планами клуба на текущее трансферное окно.

«Могу сказать, что в это межсезонье команду пополнят четыре-пять новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков», – сказал функционер.

Ранее стали известны условия контракта нового тренера тульского клуба Миодрага Божовича. Напомним, «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах.