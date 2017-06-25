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    Гендиректор «Арсенала» Балашов: «В межсезонье состав пополнят четыре-пять новых игроков»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился планами клуба на текущее трансферное окно.

    «Могу сказать, что в это межсезонье команду пополнят четыре-пять новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков», – сказал функционер.

    Ранее стали известны условия контракта нового тренера тульского клуба Миодрага Божовича. Напомним, «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    25.06.2017 10:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 26 июня 2017, 12:57

      смотреть и болеть очень интересно! если те интересно смотреть и болеть проход в 2 паса нашей обороны с ударом по воротам ? ну ты болела интерестный!

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    • ...
      Рейтинг: +17

      bambanera95 26 июня 2017, 12:53

      не овощная-уже подвиг. это ты прав

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