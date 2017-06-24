Верратти заявил, что готов остаться в «ПСЖ», если клуб будет приобретать чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, в каком случае он мог бы остаться в парижском клубе. Итальянцем активно интересуется «Барселона», а сам игрок на днях отклонил предложение о продлении контракта, согласно которому его зарплата составила бы 12 миллионов евро в год.

Известно, что хавбек уже официально объявил руководству парижан о своем желании присоединиться к сине-гранатовым.

«У меня нет цели уйти любой ценой. Я хочу увидеть, что клуб приобретет чемпионов в это раз. Если это произойдет, то я буду рад остаться. Каждый год руководство говорит, что собирается построить большую команду, и… мы видим результаты. Обещаний недостаточно. Если Антеро (прим. – спортивный директор «ПСЖ») выполнит свои обещания, я буду рад остаться в команде, и никто не может заставить меня уйти», – сказал Верратти.

В минувшем сезоне Верратти провел 43 матча, записав на свой счет три гола и восемь результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2021 года.