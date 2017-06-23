Верратти сфотографировали с сигаретой в руке

Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти проводит отпуск на Ибице. По сообщениям Sport.es, итальянец подтвердил желание перейти стать игроком «Барселоны» в разговоре с болельщиком и вскоре прилетит в Париж, чтобы убедить руководство отпустить его в каталонский клуб.

Испанское издание Marca опубликовало фотографию, на которой игрок сборной Италии стоимостью 38,25 миллионов евро держит сигарету в руке.

В октябре 2016-го года Верратти был замечен с сигаретой в трансляции жены Маркиньоса в Snapchat.