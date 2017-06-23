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    Верратти сфотографировали с сигаретой в руке

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти проводит отпуск на Ибице. По сообщениям Sport.es, итальянец подтвердил желание перейти стать игроком «Барселоны» в разговоре с болельщиком и вскоре прилетит в Париж, чтобы убедить руководство отпустить его в каталонский клуб.

    Испанское издание Marca опубликовало фотографию, на которой игрок сборной Италии стоимостью 38,25 миллионов евро держит сигарету в руке.

    В октябре 2016-го года Верратти был замечен с сигаретой в трансляции жены Маркиньоса в Snapchat.

    Источник: Marca

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    23.06.2017 00:38
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Vasilpravda 24 июня 2017, 16:00

      По сообщениям Sport.es, итальянец подтвердил желание перейти стать игроком, что за бред? Пишите вы, стыдно мне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:18

      Соски еще волосами не пошли, а уже смолит) Вот юнцы дают)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 июня 2017, 12:23

      Она даже не горит! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июня 2017, 12:00

      а в другой руке телефон.. может, это стилус такой? хD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 июня 2017, 07:37

      ну и что почти все футболисты курят и бухают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 23 июня 2017, 07:04

      вот это новость! )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > Fancyfall 24 июня 2017, 12:51

      Супирновасть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 июня 2017, 06:44

      И что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Bekmankek 23 июня 2017, 05:43

      Вот так и футболисты гробят свою карьеру

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 23 июня 2017, 05:22

      Хорошо, что хоть фаллоимитатор не прифотошопили...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Kuzov 23 июня 2017, 02:33

      Фотошоп епт,не верьте всему,что паказывают_

      0
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