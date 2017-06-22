«Тосно» арендует лучшего молодого игрока ФНЛ сезона-2016/17

Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

«Мы ведем переговоры с полузащитником «Ростова» Александром Трошечкиным, сейчас находимся в процессе подписания. Игрок присоединится к нам 23 июня, после сбора «Ростова» в Австрии. Мы заключили арендное соглашение на год», — сказал Матюшенко.

В прошедшем сезоне Трошечкин выступал на правах аренды за «Факел». 21-летний хавбек провел 26 матчей в ФНЛ, забив два гола.