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    «Тосно» арендует лучшего молодого игрока ФНЛ сезона-2016/17

    Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

    «Мы ведем переговоры с полузащитником «Ростова» Александром Трошечкиным, сейчас находимся в процессе подписания. Игрок присоединится к нам 23 июня, после сбора «Ростова» в Австрии. Мы заключили арендное соглашение на год», — сказал Матюшенко.

    В прошедшем сезоне Трошечкин выступал на правах аренды за «Факел». 21-летний хавбек провел 26 матчей в ФНЛ, забив два гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 19:05

      Почему он не нужен Ростову ? Опять аренда ? Ведь не 18 лет ?

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