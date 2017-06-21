«Милан» рассматривает Крыховяка как альтернативу Билье

Новое руководство «Милана» может отказаться от идеи приобретения у «Лацио» полузащитника Лукаса Бильи, сообщает Sky Sport Italia. Стороны никак не могут прийти к компромиссу по трансферной стоимости 31-летнего футболиста. Римляне хотят выручить от продажи аргентинского легионера 20 миллионов евро, что в Милане считают завышенной ценой.

В связи с этим «россонери» готовы обратить свой взгляд на полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка, который хочет в следующем сезоне иметь больше игровой практики. В прошедшем сезоне он лишь 19 раз выходил на поле во всех турнирах парижан.