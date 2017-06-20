Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев – 36-й в рейтинге лучших тренеров сезона, Каррера – на 44-м месте

    Издание Four Four Two составило список из 50-ти лучших тренеров по итогам прошлого сезона. В данном рейтинге главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев занимает 36-е место. На 44-м месте значится наставник «Спартака» Массимо Каррера.

    Напомним, Бердыев в прошедшем сезоне занимал пост тренера «Ростова», а 53-летний итальянский специалист возглавил красно-белых прошлым летом и привел московский клуб к званию чемпиона России.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 20 июня 2017, 18:25

      P.S. Достойный ответ нашей прессе, ангажированной адм. ресурсными клубами и денежными мешками, отмороженным экспертам и специалистам, категорически не признающими лидерство Бердыева среди тренерского корпуса современной России... Поскольку все зависят и кормятся от решал около футбольных столичных.. московских и питерских. То Слуцкий у них "великий", то халявщик (с помощью Мутко) Карерра... И где ныне первый из них, опозорившейся с договорняками в "Крыльях" и со сборной... и где будет через год макаронник, без адм. ресурса Федуна ? Уровень Бердыева - высший класс в разных по возможностям клубах и одинаковых, при этом, успехах в Европе уже 15 лет. А-у, господа Гинеры и Федуны - еще что-то Бердыев должен Вам доказывать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      taraz8 20 июня 2017, 18:05

      У Бердыева своя позиция во всех направлениях деятельности команды и ориентированы на успех. Хозяевам нужны послушные тренера, а КБ не входит в эту кагорту. Вчера его они недооценили, а завтра локоть кусать будут, когда Бердыев будет выносить всех. Болтовня про миллиарды надоели - где факты? А финансовые нарушения разве у нас избежать можно?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 20 июня 2017, 17:31

      бердыев 1 млдр зелени освоил за 10 лет в Рубине

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 июня 2017, 17:08

      Огласите лидеров.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:01

      Статистика штука всеобъемлющая.... Наверняка посчитали всё - возраст, стаж, титулы, привлечение в сборную и ещё 20-30 характеристик.... И тем ни менее приятно видеть наших людей в титулярный рейтингах... Удачи на их непростом поприще!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2017, 16:39

      огласите пожалуйста весь список!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 июня 2017, 15:55

      Правильно,сильнейший из наших

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 20 июня 2017, 15:51

      .36. Курбан Бердыев image: Курбан Бердыев - "Способность Бердыев, чтобы превратить обычные игроки в классных исполнителей невероятна. Это трудно найти тренер такого тактического блеска, но 64-летние туркменский, кажется, есть прикосновение Мидаса. Он построил Рубин Казан с нуля, привел ранее анонимный клуб на два чемпионата России титулов подряд в 2008 и 2009 годах - и добились успеха в Лиге чемпионов тоже, победив Барселону на Камп Ноу. Чудо работа Бердыев с Ростова в последние годы еще более сенсационным. Он взял на себя в декабре 2014 года с клубом в полном беспорядке, и на пути к вылету. Бердыев спас их и превратил кучу малоизвестных отстающие, которые не оплачивались в течение долгих месяцев в титуле соперник, хотя они едва не на подъем трофея в конце. Ростов сделал заголовки в Европе тоже последний срок, победив подобные Андерлехт, Аякс и Баварии в Лиге чемпионов. Бердыев вернулся в Рубин этим летом - и вы должны ожидать, что они снова преуспеть под его руководством.." Дословный перевод наших (российских) "супер-переводчиков"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июня 2017, 15:34

      Бердыев заслуженно является лучшим тренером РФПЛ.....в новом чемпионе у него появился шанс подтвердить это с Рубином....удачи Курбан Бекиевич)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > 3a zenit 20 июня 2017, 21:03

      Зеня скупает всех лучших игроков и опускает до уровня рядовых игроков....получается настоящий бомжатник, а ты один из питерских бомжей недоумков....ты напоминаешь одного придурка Бугагага..а Бердыев на порядок лучше чем ваш бывший тренер цыган Луческу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 июня 2017, 15:01

      Вообще-то даже удивительно, что посчитали Бердыева - он же главным тренером не был...Но приятно, что рейтинг совпадает с моим мнением о тренерах РФПЛ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Qranat > kotmyshka 20 июня 2017, 16:17

      В Англии главные тренеры ОНИ ЖЕ главные менеджеры, так-что Бердыев впереди планеты всей в нашей зажравщейся РФПЛ, в которой решалы в лице Федуна, Гинера, Миллера и КО, считают, что условия Бердыева рулить спортивной составляющей в клубе, это угроза их самостоятельности и кошелька.. По-этому и предпочитают отдавать народные российские денежки иностранцам, а в менеджеры своих клубов назначают затьев и сыновей... И еще трындят в прессе, что запросы у Бердыева слишком высокие... И примеры Венгера в "Арсенале", Гвардиолы в Ман.Сити, Мавра в МЮ и других больших тренеров Европы, для них не авторитет. И вот результат, еще раз подтверждающий высокий класс и передовые взгляды на современный футбол лучшего тренера России

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11