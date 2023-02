Бердыев – 36-й в рейтинге лучших тренеров сезона, Каррера – на 44-м месте

Издание Four Four Two составило список из 50-ти лучших тренеров по итогам прошлого сезона. В данном рейтинге главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев занимает 36-е место. На 44-м месте значится наставник «Спартака» Массимо Каррера.

Напомним, Бердыев в прошедшем сезоне занимал пост тренера «Ростова», а 53-летний итальянский специалист возглавил красно-белых прошлым летом и привел московский клуб к званию чемпиона России.