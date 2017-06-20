Бердыев – 36-й в рейтинге лучших тренеров сезона, Каррера – на 44-м месте

P.S. Достойный ответ нашей прессе, ангажированной адм. ресурсными клубами и денежными мешками, отмороженным экспертам и специалистам, категорически не признающими лидерство Бердыева среди тренерского корпуса современной России... Поскольку все зависят и кормятся от решал около футбольных столичных.. московских и питерских. То Слуцкий у них "великий", то халявщик (с помощью Мутко) Карерра... И где ныне первый из них, опозорившейся с договорняками в "Крыльях" и со сборной... и где будет через год макаронник, без адм. ресурса Федуна ? Уровень Бердыева - высший класс в разных по возможностям клубах и одинаковых, при этом, успехах в Европе уже 15 лет. А-у, господа Гинеры и Федуны - еще что-то Бердыев должен Вам доказывать ?
Издание Four Four Two составило список из 50-ти лучших тренеров по итогам прошлого сезона. В данном рейтинге главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев занимает 36-е место. На 44-м месте значится наставник «Спартака» Массимо Каррера.
Напомним, Бердыев в прошедшем сезоне занимал пост тренера «Ростова», а 53-летний итальянский специалист возглавил красно-белых прошлым летом и привел московский клуб к званию чемпиона России.