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    Ходжаниязов готов вернуться в «Зенит»

    Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов признался, что хотел бы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, что на данный момент 20-летний россиянин, являющийся воспитанником сине-бело-голубых, выступает за датский «Орхус».

    – У вас желания вернуться в «Зенит» пока нет?

    – У меня еще год контракта. Если поступит предложение, то мы его рассмотрим. Пока буду делать все возможное, чтобы хорошо проявить себя в «Орхусе».

    – Курс нового руководства на возвращение в Петербург своих воспитанников воодушевляет?

    – Мне кажется, это хорошая стратегия. Болельщикам должно только нравиться, когда в основном составе играют молодые, да еще и воспитанники клуба.

    – Приглашение Роберто Манчини – правильный шаг?

    – Время покажет, насколько это тренер для РФПЛ. Однако человек не просто так выигрывал топ-чемпионаты. Смотрел видеообзоры тренировок со сборов «Зенита». Ребята очень много работают над тактикой. Думаю, это должно позитивно сказаться на чемпионате.

    – Вы получили шанс в «Зените» при Лучано Спаллетти, было бы символично вторую возможность получить опять же при итальянце…

    – Принципиальности в этом нет. Однако я был бы рад, если получилось бы именно так.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.06.2017 11:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 20 июня 2017, 21:33

      Очень жаль что его продали, по потенциалу был выше Жиркова и уж тем более прямоленейного Смольникова! Жду возвращения

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 16:48

      Шой то про него Зенит не даже не заикается ? Почему ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2017, 16:43

      добротный защитник не хуже всяких Йовановичей и Новосельцевых ему бы попасть раньше к Бердыеву тот бы точно из него игрока сделал

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 13:36

      многие уже забыли про него воше

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 июня 2017, 11:49

      пусть пробует

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