Ходжаниязов готов вернуться в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов признался, что хотел бы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, что на данный момент 20-летний россиянин, являющийся воспитанником сине-бело-голубых, выступает за датский «Орхус».

– У вас желания вернуться в «Зенит» пока нет?

– У меня еще год контракта. Если поступит предложение, то мы его рассмотрим. Пока буду делать все возможное, чтобы хорошо проявить себя в «Орхусе».

– Курс нового руководства на возвращение в Петербург своих воспитанников воодушевляет?

– Мне кажется, это хорошая стратегия. Болельщикам должно только нравиться, когда в основном составе играют молодые, да еще и воспитанники клуба.

– Приглашение Роберто Манчини – правильный шаг?

– Время покажет, насколько это тренер для РФПЛ. Однако человек не просто так выигрывал топ-чемпионаты. Смотрел видеообзоры тренировок со сборов «Зенита». Ребята очень много работают над тактикой. Думаю, это должно позитивно сказаться на чемпионате.

– Вы получили шанс в «Зените» при Лучано Спаллетти, было бы символично вторую возможность получить опять же при итальянце…

– Принципиальности в этом нет. Однако я был бы рад, если получилось бы именно так.