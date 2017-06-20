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Ходжаниязов готов вернуться в «Зенит»

20 июня 2017, 11:40
5

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов признался, что хотел бы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, что на данный момент 20-летний россиянин, являющийся воспитанником сине-бело-голубых, выступает за датский «Орхус».

– У вас желания вернуться в «Зенит» пока нет?

– У меня еще год контракта. Если поступит предложение, то мы его рассмотрим. Пока буду делать все возможное, чтобы хорошо проявить себя в «Орхусе».

– Курс нового руководства на возвращение в Петербург своих воспитанников воодушевляет?

– Мне кажется, это хорошая стратегия. Болельщикам должно только нравиться, когда в основном составе играют молодые, да еще и воспитанники клуба.

– Приглашение Роберто Манчини – правильный шаг?

– Время покажет, насколько это тренер для РФПЛ. Однако человек не просто так выигрывал топ-чемпионаты. Смотрел видеообзоры тренировок со сборов «Зенита». Ребята очень много работают над тактикой. Думаю, это должно позитивно сказаться на чемпионате.

– Вы получили шанс в «Зените» при Лучано Спаллетти, было бы символично вторую возможность получить опять же при итальянце…

– Принципиальности в этом нет. Однако я был бы рад, если получилось бы именно так.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Дания. Плей-офф Зенит Орхус Ходжаниязов Джамалдин
Комментарии (5)
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СОКОЛ САРАТОВ
1497948550
пусть пробует
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Tajik-za Zenit
1497954993
многие уже забыли про него воше
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Garrincha58
1497966214
добротный защитник не хуже всяких Йовановичей и Новосельцевых ему бы попасть раньше к Бердыеву тот бы точно из него игрока сделал
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dok66
1497966514
Шой то про него Зенит не даже не заикается ? Почему ?
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Alex ostrov
1497983610
Очень жаль что его продали, по потенциалу был выше Жиркова и уж тем более прямоленейного Смольникова! Жду возвращения
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