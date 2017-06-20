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Барбоза: «Уверен, в «Зените» Андре Силву ждал бы успех»

20 июня 2017, 10:53
4

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход нападающего Андре Силвы из «Порту» в «Милан». Ранее сообщалось, что на форварда также претендовал «Зенит».

– В матче с мексиканцами на поле вышел Андре Силва. Правда ли, что сам Криштиану назвал его своим наследником?

– Не знаю, говорил ли такое Роналду. Но вне зависимости от этого Силва хороший форвард с огромным потенциалом. К сожалению, он оказался в «Милане», а это не тот клуб, что раньше.

– Перешел бы он в «Зенит», и денег бы заработал, и звездой бы стал.

– Уверен, в «Зените» Андре бы ждал успех. Он очень хорош – здорово играет головой, может менять позицию и уходить на фланг. Он техничен, универсален. Большой, но подвижный парень.

– Почему же не пошел в «Зенит»?

– Сомневаюсь, что оттуда было предложение. Для игрока Питер стал бы более интересным вариантом. В «Милане» выше конкуренция, итальянский футбол сам по себе непрост, а Силва еще зеленый, он фактически провел в чемпионате Португалии один стабильный сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Милан Силва Андре
Комментарии (4)
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acer2003
1497949952
Бабла бы накосил,это точно !!!
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Tajik-za Zenit
1497955123
Да в Италии тоже заиграет удачи
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ProstoPolzovatel
1497961008
А вот мне кажется, ему Милан поинтереснее...В клуб пришли инвесторы, в планах вернуть утраченные позиции в Серии А, коллектив только формируется - неплохие возможности для того, чтобы проявить себя...плюс уровень и статус Лиги, имя клуба...выбор Силвы закономерен
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dok66
1497966067
Барбоза пиарит Силву на случай , если в Милане не пойдет !
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