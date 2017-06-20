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    Барбоза: «Уверен, в «Зените» Андре Силву ждал бы успех»

    Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход нападающего Андре Силвы из «Порту» в «Милан». Ранее сообщалось, что на форварда также претендовал «Зенит».

    – В матче с мексиканцами на поле вышел Андре Силва. Правда ли, что сам Криштиану назвал его своим наследником?

    – Не знаю, говорил ли такое Роналду. Но вне зависимости от этого Силва хороший форвард с огромным потенциалом. К сожалению, он оказался в «Милане», а это не тот клуб, что раньше.

    – Перешел бы он в «Зенит», и денег бы заработал, и звездой бы стал.

    – Уверен, в «Зените» Андре бы ждал успех. Он очень хорош – здорово играет головой, может менять позицию и уходить на фланг. Он техничен, универсален. Большой, но подвижный парень.

    – Почему же не пошел в «Зенит»?

    – Сомневаюсь, что оттуда было предложение. Для игрока Питер стал бы более интересным вариантом. В «Милане» выше конкуренция, итальянский футбол сам по себе непрост, а Силва еще зеленый, он фактически провел в чемпионате Португалии один стабильный сезон.

    В минувшем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 16:41

      Барбоза пиарит Силву на случай , если в Милане не пойдет !

      -1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 июня 2017, 15:16

      А вот мне кажется, ему Милан поинтереснее...В клуб пришли инвесторы, в планах вернуть утраченные позиции в Серии А, коллектив только формируется - неплохие возможности для того, чтобы проявить себя...плюс уровень и статус Лиги, имя клуба...выбор Силвы закономерен

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 13:38

      Да в Италии тоже заиграет удачи

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июня 2017, 12:12

      Бабла бы накосил,это точно !!!

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