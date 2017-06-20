Барбоза: «Уверен, в «Зените» Андре Силву ждал бы успех»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход нападающего Андре Силвы из «Порту» в «Милан». Ранее сообщалось, что на форварда также претендовал «Зенит».

– В матче с мексиканцами на поле вышел Андре Силва. Правда ли, что сам Криштиану назвал его своим наследником?

– Не знаю, говорил ли такое Роналду. Но вне зависимости от этого Силва хороший форвард с огромным потенциалом. К сожалению, он оказался в «Милане», а это не тот клуб, что раньше.

– Перешел бы он в «Зенит», и денег бы заработал, и звездой бы стал.

– Уверен, в «Зените» Андре бы ждал успех. Он очень хорош – здорово играет головой, может менять позицию и уходить на фланг. Он техничен, универсален. Большой, но подвижный парень.

– Почему же не пошел в «Зенит»?

– Сомневаюсь, что оттуда было предложение. Для игрока Питер стал бы более интересным вариантом. В «Милане» выше конкуренция, итальянский футбол сам по себе непрост, а Силва еще зеленый, он фактически провел в чемпионате Португалии один стабильный сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.