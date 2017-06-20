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  • Григорян: «Иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?»

Григорян: «Иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?»

20 июня 2017, 01:33
13

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением об образе, который сложился у специалиста за время работы с махачкалинским клубом.

Напомним, 50-летний специалист возглавил «Анжи» зимой 2017 года. Ранее Григорян продлил контракт с командой.

– У вас сложилась репутация эпатажного тренера. Вы сами как к этому относитесь?

– Честно говоря, не важно к этому отношусь. Иногда сижу и думаю: «Кто тебя дергал за язык? Зачем ты это сказал, зачем-то сказал?». И иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (13)
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Decorhome
1497913236
Хохмач
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tank219
1497924690
Думать нужно не иногда, а постоянно и язык перестанет дергаться
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Ще Гевара
1497928371
Лучше-б делом занялся.
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mihail200606
1497929240
Х...ню несет часто...
Ответить
altezzik
1497930562
Вандерфульный
Ответить
Lester84
1497933288
Лавры Гамулы ему видимо не дают покоя)))
Ответить
Gullit 76
1497934530
Короче чувствует себя как дома.
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ItalianFootball
1497942546
Тренеровал бы мощно - все бы забили на его слова.А так кроме них обсуждать особо нечего.
Ответить
NNNN-4
1497949318
И ты неандерталец и вокруг тебя неандертальцы...
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cska-62
1497949407
Неандертальцы смешивались с человеком разумным. В 2002 году в румынской пещере Пештера-ку-Оасе была найдена кость человека современного вида, жившего ок. 40 тыс. лет назад и принадлежавшего к первой волне кроманьонцев, появившихся в Европе. Согласно опубликованным в 2015 году результатам ДНК-исследований, от 6 % до 9 % его генома было унаследовано от неандертальцев и 4-6 поколений отделяло его от неандертальского предка. А можно и без молекулярно-генетических исследований просто взглянуть на некоторых представителей... Государственной думы... :-)))
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