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    Григорян: «Иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением об образе, который сложился у специалиста за время работы с махачкалинским клубом.

    Напомним, 50-летний специалист возглавил «Анжи» зимой 2017 года. Ранее Григорян продлил контракт с командой.

    – У вас сложилась репутация эпатажного тренера. Вы сами как к этому относитесь?

    – Честно говоря, не важно к этому отношусь. Иногда сижу и думаю: «Кто тебя дергал за язык? Зачем ты это сказал, зачем-то сказал?». И иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?

    Источник: «Советский спорт»

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    20.06.2017 01:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:47

      Можно в эпатажности с Зверевым потягаться....

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июня 2017, 12:03

      Неандертальцы смешивались с человеком разумным. В 2002 году в румынской пещере Пештера-ку-Оасе была найдена кость человека современного вида, жившего ок. 40 тыс. лет назад и принадлежавшего к первой волне кроманьонцев, появившихся в Европе. Согласно опубликованным в 2015 году результатам ДНК-исследований, от 6 % до 9 % его генома было унаследовано от неандертальцев и 4-6 поколений отделяло его от неандертальского предка. А можно и без молекулярно-генетических исследований просто взглянуть на некоторых представителей... Государственной думы... :-)))

      1
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 20 июня 2017, 12:01

      И ты неандерталец и вокруг тебя неандертальцы...

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:09

      Тренеровал бы мощно - все бы забили на его слова.А так кроме них обсуждать особо нечего.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 07:55

      Короче чувствует себя как дома.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 июня 2017, 07:34

      Лавры Гамулы ему видимо не дают покоя)))

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 20 июня 2017, 06:49

      Вандерфульный

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июня 2017, 06:27

      Х...ню несет часто...

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 июня 2017, 06:12

      Лучше-б делом занялся.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 20 июня 2017, 05:15

      Колоритный мужик )

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