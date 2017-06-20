Григорян: «Иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением об образе, который сложился у специалиста за время работы с махачкалинским клубом.

Напомним, 50-летний специалист возглавил «Анжи» зимой 2017 года. Ранее Григорян продлил контракт с командой.

– У вас сложилась репутация эпатажного тренера. Вы сами как к этому относитесь?

– Честно говоря, не важно к этому отношусь. Иногда сижу и думаю: «Кто тебя дергал за язык? Зачем ты это сказал, зачем-то сказал?». И иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?