Дзюба прибыл на сбор «Зенита» в Австрию

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл на сбор петербургской команды, который проходит в Австрии. Сообщается, что 28-летний игрок сегодня тренировался по индивидуальному плану.

Ранее форвард не был заявлен на Кубок конфедераций в составе сборной России по причине проблем с коленом.

Сбор сине-бело-голубых Гоинге продлится до 28 июня.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 34-х поединках, записав на свой счет 14 мячей и восемь голевых передач.