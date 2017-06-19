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    Дзюба прибыл на сбор «Зенита» в Австрию

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл на сбор петербургской команды, который проходит в Австрии. Сообщается, что 28-летний игрок сегодня тренировался по индивидуальному плану.

    Ранее форвард не был заявлен на Кубок конфедераций в составе сборной России по причине проблем с коленом.

    Сбор сине-бело-голубых Гоинге продлится до 28 июня.

    В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 34-х поединках, записав на свой счет 14 мячей и восемь голевых передач.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2017 16:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 19 июня 2017, 16:57

      Здоровья и удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 16:49

      Здоровья Артёму

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 19 июня 2017, 16:47

      Вот радость-то для Манчини....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 16:38

      Наконец-то Манчини вживую увидит Дзюбу .

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