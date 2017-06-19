Дзюба прибыл на сбор «Зенита» в Австрию

Здоровья и удачи!!!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл на сбор петербургской команды, который проходит в Австрии. Сообщается, что 28-летний игрок сегодня тренировался по индивидуальному плану.
Ранее форвард не был заявлен на Кубок конфедераций в составе сборной России по причине проблем с коленом.
Сбор сине-бело-голубых Гоинге продлится до 28 июня.
В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 34-х поединках, записав на свой счет 14 мячей и восемь голевых передач.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 июня 2017 г.