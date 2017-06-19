Мутко: «Введение видеоповторов в РФПЛ? Не стоит забегать вперед»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что не стоит забегать вперед в вопросе введения системы видеоповторов в РФПЛ. По словам руководителя, ее еще нужно довести до ума.

«Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед. Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен.

Картинка появляется как минимум для телезрителей. Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

Напомним, видеопомощник используется на проходящем в данный момент в России Кубке конфедераций. Арбитры на турнире уже несколько раз обращались к данной системе для принятия верного решения.