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  • Мутко: «Введение видеоповторов в РФПЛ? Не стоит забегать вперед»

Мутко: «Введение видеоповторов в РФПЛ? Не стоит забегать вперед»

19 июня 2017, 15:32
13

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что не стоит забегать вперед в вопросе введения системы видеоповторов в РФПЛ. По словам руководителя, ее еще нужно довести до ума.

«Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед. Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен.

Картинка появляется как минимум для телезрителей. Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

Напомним, видеопомощник используется на проходящем в данный момент в России Кубке конфедераций. Арбитры на турнире уже несколько раз обращались к данной системе для принятия верного решения.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (13)
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семёнычев
1497875834
Да кто тебя, шестёрку фифовскую, спросит? Дадут команду и сам побежишь вперёд паровоза...
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insider_retro
1497876510
А ты не забегай, Мутко..... Ты обдумай, посоветуйся обязательно, изучи опыт.... А то как обычно бестолковщины натворит и давай интервью раздавать....
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абжора
1497876697
Бла бла бла.Как всегда.Нет бы точно сказать будет или нет.Мутное интервью.
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tank219
1497877918
Мы будем, как всегда, забегать назад
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APchelov
1497878611
А в чём проблема то, г-н Мутко? 21 век. Камеры понатыканы, операторов и прочей обслуги намерено.
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DeutschlandUberAlles
1497880431
Мячик крутится - лавэшка мутится!
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DeutschlandUberAlles
1497880465
Говорят Мутко гей...
Ответить
Dmirubo
1497881166
Не стоит забегать вперед. Нужно все хорошо продумать, как собрать с введения этой системы побольше деньжат:)
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subbotaspartak
1497885439
Вот под камерой и не будешь вперёд забегать, Вне игры, твою мать.
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giluxa1963
1497886765
если у нас ввести видеоповторы то как же тогда такие команды как спартак чемпионами становиться будут
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