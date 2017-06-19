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    Мутко: «Введение видеоповторов в РФПЛ? Не стоит забегать вперед»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что не стоит забегать вперед в вопросе введения системы видеоповторов в РФПЛ. По словам руководителя, ее еще нужно довести до ума.

    «Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед. Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен.

    Картинка появляется как минимум для телезрителей. Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

    Напомним, видеопомощник используется на проходящем в данный момент в России Кубке конфедераций. Арбитры на турнире уже несколько раз обращались к данной системе для принятия верного решения.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2017 15:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 июня 2017, 18:39

      если у нас ввести видеоповторы то как же тогда такие команды как спартак чемпионами становиться будут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 18:17

      Вот под камерой и не будешь вперёд забегать,
      Вне игры, твою мать.

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 19 июня 2017, 17:06

      Не стоит забегать вперед. Нужно все хорошо продумать, как собрать с введения этой системы побольше деньжат:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 16:54

      Говорят Мутко гей...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 20:29

      Скорее - врут, но ведёт себя по-бл...ки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 16:53

      Мячик крутится - лавэшка мутится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 июня 2017, 16:23

      А в чём проблема то, г-н Мутко? 21 век. Камеры понатыканы, операторов и прочей обслуги намерено.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > APchelov 19 июня 2017, 20:28

      А ещё не паханое поле для аккредитаций, лицензирования и т.п. хрени, что бы приближённые заработали....

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 16:11

      Мы будем, как всегда, забегать назад

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 15:51

      Бла бла бла.Как всегда.Нет бы точно сказать будет или нет.Мутное интервью.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:48

      А ты не забегай, Мутко..... Ты обдумай, посоветуйся обязательно, изучи опыт....
      А то как обычно бестолковщины натворит и давай интервью раздавать....

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 июня 2017, 15:37

      Да кто тебя, шестёрку фифовскую, спросит?
      Дадут команду и сам побежишь вперёд паровоза...

      4
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > семёнычев 19 июня 2017, 15:49

      Исполнительный бестолочь....

      1
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