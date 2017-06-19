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    «Ювентус» и «Арсенал» претендуют на Асенсио

    По информации Diario Gol, полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть мадридцев этим летом. Заинтересованность в игроке проявляют «Ювентус» и «Арсенал».

    Сообщается, что 21-летний хавбек хочет более регулярно получать игровое время. Если сливочные сделают приобретения в ближайшее трансферное окно, это может подтолкнуть испанца к рассмотрению предложений из АПЛ и Серии А.

    В прошедшем сезоне Асенсио принял участие в 38-ми матчах, забив 10 голов и сделав четыре результативные передачи. Его примерная стоимость составляет 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июня 2017, 13:58

      Думаю что не уйдет

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