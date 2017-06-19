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Хави Гарсия: «Манчини хочет видеть на поле единую команду»

19 июня 2017, 01:08
1

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о тренировках под руководством главного тренера Роберто Манчини, который возглавил петербургскую команду этим летом.

— Вы единственный футболист в команде, кто уже работал с Манчини. Как восприняли его назначение?

— Да, я был счастлив — всегда приятно вновь поработать с тренером, которого ты давно знаешь. Он осуществил мой переход из «Бенфики» в «Манчестер Сити». Рад получить возможность вновь поработать с Манчини и его тренерским штабом.

— Как вы опишите его стиль?

— В первую очередь, он хочет видеть на поле единую команду, хочет добиться компактного стиля игры, хочет, чтобы все защищались. Все эти составляющие — самое важное, что есть в современном футболе. Например, посмотрите на мадридский «Атлетико» — они действуют компактно, сражаются на поле, и это позволяет им добиваться успехов.

— Еще одно изменение — команда теперь приходит и уходит из столовой вместе. Это для дисциплины или общекомандного духа?

— Для меня это совершенно нормально. Я всегда жил по такому распорядку. Мы вместе играем, живем и общаемся друг с другом. Мы — это одна семья. Так что все в порядке — завтракая, обедая или ужиная все вместе, мы прекрасно проводим время и шутим друг с другом.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия Манчини Роберто
Комментарии (1)
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Nerlinger
1497826097
Неееее... Он хочет видеть - Кто в лес, кто подрова! Так же гораздо веселее
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