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    Хави Гарсия: «Манчини хочет видеть на поле единую команду»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о тренировках под руководством главного тренера Роберто Манчини, который возглавил петербургскую команду этим летом.

    — Вы единственный футболист в команде, кто уже работал с Манчини. Как восприняли его назначение?

    — Да, я был счастлив — всегда приятно вновь поработать с тренером, которого ты давно знаешь. Он осуществил мой переход из «Бенфики» в «Манчестер Сити». Рад получить возможность вновь поработать с Манчини и его тренерским штабом.

    — Как вы опишите его стиль?

    — В первую очередь, он хочет видеть на поле единую команду, хочет добиться компактного стиля игры, хочет, чтобы все защищались. Все эти составляющие — самое важное, что есть в современном футболе. Например, посмотрите на мадридский «Атлетико» — они действуют компактно, сражаются на поле, и это позволяет им добиваться успехов.

    — Еще одно изменение — команда теперь приходит и уходит из столовой вместе. Это для дисциплины или общекомандного духа?

    — Для меня это совершенно нормально. Я всегда жил по такому распорядку. Мы вместе играем, живем и общаемся друг с другом. Мы — это одна семья. Так что все в порядке — завтракая, обедая или ужиная все вместе, мы прекрасно проводим время и шутим друг с другом.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2017 01:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 июня 2017, 01:48

      Неееее... Он хочет видеть - Кто в лес, кто подрова! Так же гораздо веселее

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