Мутко: «Тосно» вышло в РФПЛ. Ну и что? Клуб «Тосно», ты из какого региона?»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации со стадионами, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

– РФС задумывается о судьбе стадионов ЧМ-2018? Нет риска, что они придут в запустение?

– Владимир Путин говорил, что сочинское наследие распределяли с карандашом. Мы будет делать так же. Разрабатываем программу развития для каждого стадиона. Потом передадим в регионы это наследие, построенное на международном опыте. Создадим целые бизнес-модели управления.

Возможно, это случится не сразу, но в течение полугода после ЧМ запустим этот проект во всех регионах. Я лично работаю с каждым руководителем регионов.

Позавчера, например, говорил с губернатором Ростовской области. Неужели у них некому заниматься клубом? Можно ведь создать команду с 20-30-50 акционерами, задействовать малый бизнес. Там нужно хорошее управление. Курбан Бердыев поработал, ушел, а за ним девять игроков. Спрашиваю: «Как такое случилось?». В ответ: «Ой, мы не знали!».

Сейчас Хабаровском занимаемся. Или «Тосно» вышло. Ну и что? Будет на «Петровском» играть. Клуб «Тосно», ты из какого региона? Сейчас ведем переговоры, чтобы к «Мордовии» вернулся спонсор. Всех тревожит, чтобы стадионы не пустовали,