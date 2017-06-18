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    Мутко: «Тосно» вышло в РФПЛ. Ну и что? Клуб «Тосно», ты из какого региона?»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации со стадионами, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

    – РФС задумывается о судьбе стадионов ЧМ-2018? Нет риска, что они придут в запустение?

    – Владимир Путин говорил, что сочинское наследие распределяли с карандашом. Мы будет делать так же. Разрабатываем программу развития для каждого стадиона. Потом передадим в регионы это наследие, построенное на международном опыте. Создадим целые бизнес-модели управления.

    Возможно, это случится не сразу, но в течение полугода после ЧМ запустим этот проект во всех регионах. Я лично работаю с каждым руководителем регионов.

    Позавчера, например, говорил с губернатором Ростовской области. Неужели у них некому заниматься клубом? Можно ведь создать команду с 20-30-50 акционерами, задействовать малый бизнес. Там нужно хорошее управление. Курбан Бердыев поработал, ушел, а за ним девять игроков. Спрашиваю: «Как такое случилось?». В ответ: «Ой, мы не знали!».

    Сейчас Хабаровском занимаемся. Или «Тосно» вышло. Ну и что? Будет на «Петровском» играть. Клуб «Тосно», ты из какого региона? Сейчас ведем переговоры, чтобы к «Мордовии» вернулся спонсор. Всех тревожит, чтобы стадионы не пустовали,

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 18:03
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 19 июня 2017, 18:56

      Все кроме "Мутко и ко" знали, что "Мордовия" - калиф на час. Стадион в лесу зафигачили. А теперь давай тянуть его за уши. Мудрец ты наш улыбчивый.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 00:30

      Мячик крутится - лавэшка мутится!

      0
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      Рейтинг: +600

      dimar 18 июня 2017, 23:51

      Какая же мразота этот Мутко. Он сам прекрасно знает, что все болельщики его ненавидят и делает всё, что бы ненавидели ещё больше.

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > dimar 19 июня 2017, 14:08

      Куда?
      А хоть и туда.

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 18 июня 2017, 22:41

      Мутко - он и есть Мутко...

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 18 июня 2017, 22:18

      Про Тосно некрасиво сказал. Какая никакая, а команда завоевала право играть в РФПЛ. Помочь ей нужно, а не глупости говорить.

      6
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > xapaycm 18 июня 2017, 22:36

      Он же в Питере у нас живёт, Вот такая мля белая культурная ворона

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > xapaycm 19 июня 2017, 06:56

      муДко как всегда под дурачка косит, типо не знает от куда клуб, достал уже своей тупизной...

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      Рейтинг: +1297

      compka 18 июня 2017, 21:36

      Газзаев на несколько порядков умнее Мутко

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > compka 18 июня 2017, 23:52

      Оба государственные люди.... Не пипирками им надо мериться, а компетентностью прирастать, мудростью....

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 июня 2017, 21:31

      Чё то Я понял, что Я НИХ. .....Я не понял .

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 июня 2017, 20:24

      Муток жжет ... И что бы он не говорил вспоминается реклама- иногда лучше жевать , чем говорить..
      с твоего, с питерского региона... Клуб по игре вышел в рфпл, а не по каким то другим нефутбольным причинам...
      В общем повезло тем клубам которым стадионы построили, им спонсоров и будут искать. Во и вся бизнес-модель управления...

      2
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 18 июня 2017, 20:22

      за такое увольнять надо, только кто его уволит? "Своих не сдаем"

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июня 2017, 20:14

      Пока не сделаете суд независимым, закон один для всех одинаковым. не сделаете частную собственность "священной". Пока не будет конкуренции и возможности акционерам реально влиять на политику компаний ничего не выйдет. Обязаловка и "из под палки". как сейчас не поможет, результатов не ждите.

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