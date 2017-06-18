Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Тосно» вышло в РФПЛ. Ну и что? Клуб «Тосно», ты из какого региона?»

Мутко: «Тосно» вышло в РФПЛ. Ну и что? Клуб «Тосно», ты из какого региона?»

18 июня 2017, 18:03
44

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации со стадионами, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

– РФС задумывается о судьбе стадионов ЧМ-2018? Нет риска, что они придут в запустение?

– Владимир Путин говорил, что сочинское наследие распределяли с карандашом. Мы будет делать так же. Разрабатываем программу развития для каждого стадиона. Потом передадим в регионы это наследие, построенное на международном опыте. Создадим целые бизнес-модели управления.

Возможно, это случится не сразу, но в течение полугода после ЧМ запустим этот проект во всех регионах. Я лично работаю с каждым руководителем регионов.

Позавчера, например, говорил с губернатором Ростовской области. Неужели у них некому заниматься клубом? Можно ведь создать команду с 20-30-50 акционерами, задействовать малый бизнес. Там нужно хорошее управление. Курбан Бердыев поработал, ушел, а за ним девять игроков. Спрашиваю: «Как такое случилось?». В ответ: «Ой, мы не знали!».

Сейчас Хабаровском занимаемся. Или «Тосно» вышло. Ну и что? Будет на «Петровском» играть. Клуб «Тосно», ты из какого региона? Сейчас ведем переговоры, чтобы к «Мордовии» вернулся спонсор. Всех тревожит, чтобы стадионы не пустовали,

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Мутко Виталий
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Денис Беневольский
1497798751
Просто конченный олень
Ответить
RedGreenHooligan
1497800045
оооо его видать от марихуанки еще не отпустило))))
Ответить
карасевщина
1497800895
мутко и тварь 5 букв совпадение не думаю
Ответить
dok66
1497803115
Просто какая то билиберда , не слова Государственного мужа !
Ответить
okolofutbola
1497803880
Сказочный долбаёб.
Ответить
acer2003
1497804666
С каждым своим интервью МуДко подчёркивает свою тупость ,глупость и не компетентность !
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1497805573
Какой-то набор фраз и предложений, не связанных логически. Бессвязный бред сумасшедшего. Этому человеку в психдиспансер надо, а он спортом руководит!
Ответить
kykyi
1497806055
Пока не сделаете суд независимым, закон один для всех одинаковым. не сделаете частную собственность "священной". Пока не будет конкуренции и возможности акционерам реально влиять на политику компаний ничего не выйдет. Обязаловка и "из под палки". как сейчас не поможет, результатов не ждите.
Ответить
ИванЯ
1497806531
за такое увольнять надо, только кто его уволит? "Своих не сдаем"
Ответить
xapaycm
1497813489
Про Тосно некрасиво сказал. Какая никакая, а команда завоевала право играть в РФПЛ. Помочь ей нужно, а не глупости говорить.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
8
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
1
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Все новости
Все новости
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
1
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
5
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
1
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
5
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
10
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+