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    В Италии сообщили о заинтересованности «Ювентуса» к Джану

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может продолжить карьеру в Италии. Футболист входит в расширенный список возможных новичков «Ювентуса». Нынешний контракт игрока истекает в июне 2018 года. Как сообщается, если хавбек в ближайшее время не продлит соглашение, то «Ювентус» начнет более пристально рассматривать подписание футболиста. Рыночная стоимость Джана оценивается в 15 миллионов евро.

    В завершившемся сезоне 23-летний полузащитник провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    18.06.2017 11:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 18 июня 2017, 17:08

      Игрок не плохой, 23 года всего ему, усилением скамейки правда пока разве что. Пьянич, Хедира и если придёт условный Матьюиди, Нзонзи, явно по солидней смотрятся.

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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 18 июня 2017, 11:45

      Джан не заиграет

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