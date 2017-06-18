В Италии сообщили о заинтересованности «Ювентуса» к Джану

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может продолжить карьеру в Италии. Футболист входит в расширенный список возможных новичков «Ювентуса». Нынешний контракт игрока истекает в июне 2018 года. Как сообщается, если хавбек в ближайшее время не продлит соглашение, то «Ювентус» начнет более пристально рассматривать подписание футболиста. Рыночная стоимость Джана оценивается в 15 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 23-летний полузащитник провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.