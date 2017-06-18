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Гинер уверен, что Тошич не покинет ЦСКА

18 июня 2017, 10:34
7

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с полузащитником команды Зораном Тошичем. Игрок пока не пролонгировал соглашение, срок которого истекает 30 июня.

«Тошич присоединится к команде на сборе 20 июня. Я практически уверен в том, что Зоран начнет следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдет. Вопрос в том, что ему сейчас из-за матчей сборной надо дать побольше отдохнуть, как и положено. Во-вторых, ему нужно подлечиться, потому что с возрастом травм становится больше, как и у любого другого спортсмена», – заявил Гинер.

Тошич в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран Гинер Евгений
Комментарии (7)
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pegas1276
1497773066
но если Гинер сказал, то точно Тошич, не покинет команду, как говорится "старый конь борозды не испортит", щас посыплется, что "и глубоко не вспашет", сезон покажет, чего стоит...
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mnb 95
1497782995
Сезон покажет.
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chempion_cska
1497786906
Как говорится, время покажет. Зоран, оставайся в ЦСКА, ты нам нужен.
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bset
1497790528
Тошич нужен. Либо он будет тащить команду, либо увеличивать конкуренцию, заставляя расти нашу молодежь. В общем, только одни плюсы.
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shurik45
1497812920
Зоран еще покажет класс в новом сезоне. Удачи Зоран!
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