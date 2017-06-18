Гинер уверен, что Тошич не покинет ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с полузащитником команды Зораном Тошичем. Игрок пока не пролонгировал соглашение, срок которого истекает 30 июня.

«Тошич присоединится к команде на сборе 20 июня. Я практически уверен в том, что Зоран начнет следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдет. Вопрос в том, что ему сейчас из-за матчей сборной надо дать побольше отдохнуть, как и положено. Во-вторых, ему нужно подлечиться, потому что с возрастом травм становится больше, как и у любого другого спортсмена», – заявил Гинер.

Тошич в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.