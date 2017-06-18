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    Гинер уверен, что Тошич не покинет ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с полузащитником команды Зораном Тошичем. Игрок пока не пролонгировал соглашение, срок которого истекает 30 июня.

    «Тошич присоединится к команде на сборе 20 июня. Я практически уверен в том, что Зоран начнет следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдет. Вопрос в том, что ему сейчас из-за матчей сборной надо дать побольше отдохнуть, как и положено. Во-вторых, ему нужно подлечиться, потому что с возрастом травм становится больше, как и у любого другого спортсмена», – заявил Гинер.

    Тошич в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2017 10:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июня 2017, 22:08

      Зоран еще покажет класс в новом сезоне. Удачи Зоран!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июня 2017, 15:55

      Тошич нужен. Либо он будет тащить команду, либо увеличивать конкуренцию, заставляя расти нашу молодежь. В общем, только одни плюсы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > bset 18 июня 2017, 16:54

      Тащить он уже не сможет , как это раньше делал . Но ЦСКА он точно нужен !

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 июня 2017, 14:55

      Как говорится, время покажет. Зоран, оставайся в ЦСКА, ты нам нужен.

      1
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 18 июня 2017, 13:49

      Сезон покажет.

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июня 2017, 11:04

      но если Гинер сказал, то точно Тошич, не покинет команду, как говорится "старый конь борозды не испортит", щас посыплется, что "и глубоко не вспашет", сезон покажет, чего стоит...

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > AGE_13 18 июня 2017, 12:13

      думаю Гинер тоже так думает...

      -1
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