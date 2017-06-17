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    Калитвинцев: «Динамо» знает, куда двигаться дальше. Работы еще непочатый край»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги товарищеского матча с болгарским «Черноморцем» (2:0). Специалист подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных.

    «Получился хороший матч. Мы увидели то, что ожидали. Важно, что соперник оказался боевитым, это позволило нам получить массу информации для анализа. Именно это и требовалось в конце сбора.

    Знаем, куда двигаться дальше, работы еще непочатый край. Я доволен отношением ребят к делу, объемом выполненной работы, все выполнили свои задания.

    Что касается качества игры, то о нем будем говорить на другом этапе подготовки», — сказал Калитвинцев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    17.06.2017 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1709

      Краса 17 июня 2017, 12:25

      Динамо в новом сезоне выстрелит, не ниже 5 места будет!!

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