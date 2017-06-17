«Челси» и «Лион» договорились по переходу Траоре

Переговоры между «Челси» и «Лионом» касаемо трансфера нападающего английского клуба Бертрана Траоре прошли успешно. Ожидается, что в ближайшее время 21-летний форвард из Буркина-Фасо подпишет пятилетний контракт с клубом французского чемпионата.

Траоре присоединился к «Челси» в 2010 году в возрасте 15-ти лет. На его счету 10 игр за главную команду клуба. Минувший сезон форвард провел в «Аяксе», где забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 39-ти встречах. Команда Петера Боша заняла второе место в чемпионате Голландии и дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.