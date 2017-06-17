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    «Челси» и «Лион» договорились по переходу Траоре

    Переговоры между «Челси» и «Лионом» касаемо трансфера нападающего английского клуба Бертрана Траоре прошли успешно. Ожидается, что в ближайшее время 21-летний форвард из Буркина-Фасо подпишет пятилетний контракт с клубом французского чемпионата.

    Траоре присоединился к «Челси» в 2010 году в возрасте 15-ти лет. На его счету 10 игр за главную команду клуба. Минувший сезон форвард провел в «Аяксе», где забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 39-ти встречах. Команда Петера Боша заняла второе место в чемпионате Голландии и дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 00:26
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