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    Агент Кришито: «Доменико любит «Дженоа», но для трансфера придется иметь дело с «Зенитом»

    Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, поделился мнением о возможном возвращении своего клиента в «Дженоа».

    «Доменико любит «Дженоа», это не секрет. Но для переговоров по трансферу придется иметь дело с «Зенитом». У него остался еще год контракта, но это ничего не значит – вспомните хотя бы историю с Витселем и «Ювентусом». Если «Зенит» хочет удержать футболиста, с этим трудно что-то сделать», – сказал итальянец.

    В минувшем сезоне чемпионата России защитник провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    16.06.2017 23:53
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