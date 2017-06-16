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  • Орлов: «Дзюба – боец! Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы»

Орлов: «Дзюба – боец! Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы»

16 июня 2017, 22:53
15

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Игрок не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций из-за травмы, но повреждение оказалось несерьезным и вскоре игрок начнет тренировочные сборы с клубом.

– Вопрос по сборной. Как восприняли ситуацию с Дзюбой?

– Ну это уже врачебные дела. Как тут что-то можно обсуждать? Если бы у Дзюбы была такая возможность, он с удовольствием играл бы за сборную. Артем – боец! В «Зените» он выходит на поле с перевязанной ногой, борется, бьется. Дзюба не тот игрок, который уходит от стыков. Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы. Но Дзюба терпит. Потому он и бомбардир.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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vladimir63
1497644296
дзюба симулянт ! падает от касания ! а впрочем не он один ! иногда смотреть противно как симулируют !лет 20 - 25 назад такого беспредела не было на поле ! МУЖИКИ в футбол играли !
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А Л Е К С А Н Д Р К
1497646356
Орлов собирательный образ. Как Жирик
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пряник929
1497647920
Сказочник...
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Тоторо
1497648614
Дзюба не боец, он больше похож на рестлера.) Тот же театр при малейших прикосновениях..... и те же бессмысленные высказывания перед матчами.
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artem 81
1497673724
Согласен. Так то он лучший в России форвард, не считая Федю единоличника- пенальтиста х...ева, а кто лучше то скажите? Он не первый сезон лучший в списке бомбардиров и пендили он не бьет и пасов норм.
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spartach n1
1497683786
Балбес хвалит неудачника
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tank219
1497685008
Дзюба - бомбардир, а за Спартак ты называл его деревом, какой прогресс, появился Деревянный бомбардир, почти Бронзовый бомбардировщик
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МАКАРШВЕД
1497690382
Дзюба такой же самбист, и притворщик, чуть ближе к штрафной, все , весь больной, ноги не держат, бедного!!!!!
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yuran63
1497718222
Падает как подкошенный.В Спартаке за такие хитрости пенали не давали.Короче,ещё тот игрочишка.
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belarus-gomel
1497772462
дзюбы нету - сборная выигрывает!!! и это главное!!!! а вообще - дословный перевод слова "дзюба" с белорусского - "КЛЮВ"!!!! даже пишется одинаково!!!
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