Орлов: «Дзюба – боец! Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Игрок не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций из-за травмы, но повреждение оказалось несерьезным и вскоре игрок начнет тренировочные сборы с клубом.

– Вопрос по сборной. Как восприняли ситуацию с Дзюбой?

– Ну это уже врачебные дела. Как тут что-то можно обсуждать? Если бы у Дзюбы была такая возможность, он с удовольствием играл бы за сборную. Артем – боец! В «Зените» он выходит на поле с перевязанной ногой, борется, бьется. Дзюба не тот игрок, который уходит от стыков. Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы. Но Дзюба терпит. Потому он и бомбардир.