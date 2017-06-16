Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Дзюба – боец! Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Игрок не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций из-за травмы, но повреждение оказалось несерьезным и вскоре игрок начнет тренировочные сборы с клубом.

    – Вопрос по сборной. Как восприняли ситуацию с Дзюбой?

    – Ну это уже врачебные дела. Как тут что-то можно обсуждать? Если бы у Дзюбы была такая возможность, он с удовольствием играл бы за сборную. Артем – боец! В «Зените» он выходит на поле с перевязанной ногой, борется, бьется. Дзюба не тот игрок, который уходит от стыков. Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы. Но Дзюба терпит. Потому он и бомбардир.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 18 июня 2017, 10:54

      дзюбы нету - сборная выигрывает!!! и это главное!!!!


      а вообще - дословный перевод слова "дзюба" с белорусского - "КЛЮВ"!!!! даже пишется одинаково!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 17 июня 2017, 19:50

      Падает как подкошенный.В Спартаке за такие хитрости пенали не давали.Короче,ещё тот игрочишка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 17 июня 2017, 12:06

      Дзюба такой же самбист, и притворщик, чуть ближе к штрафной, все , весь больной, ноги не держат, бедного!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      мароко > МАКАРШВЕД 17 июня 2017, 12:07

      Орлов за пиар взялся !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К > МАКАРШВЕД 18 июня 2017, 14:24

      Чё за анонизм?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД > А Л Е К С А Н Д Р К 18 июня 2017, 14:33

      По поводу? На счет дзюбера анонизм? Если он ананист, с этим спорить трудно!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 10:36

      Дзюба - бомбардир, а за Спартак ты называл его деревом, какой прогресс, появился Деревянный бомбардир, почти Бронзовый бомбардировщик

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > tank219 17 июня 2017, 15:30

      Глиняный истребитель.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 июня 2017, 10:16

      Балбес хвалит неудачника

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 17 июня 2017, 07:28

      Согласен. Так то он лучший в России форвард, не считая Федю единоличника- пенальтиста х...ева, а кто лучше то скажите? Он не первый сезон лучший в списке бомбардиров и пендили он не бьет и пасов норм.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 17 июня 2017, 03:57

      Ой молодца, интервью ради трепа, сокол ты Орлов , сокол. А Дзюба сам себя пропиарит, у вас там скользящий график "неадекватов", чья там очередь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 17 июня 2017, 00:30

      Дзюба не боец, он больше похож на рестлера.) Тот же театр при малейших прикосновениях..... и те же бессмысленные высказывания перед матчами.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 июня 2017, 00:18

      Сказочник...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 16 июня 2017, 23:52

      Орлов собирательный образ. Как Жирик

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11