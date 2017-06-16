Мората будет зарабатывать в «МЮ» 12 миллионов в год

Форвард «Реала» Альваро Мората согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», он будет зарабатывать в Англии 12 миллионов евро, сообщает Bernabeu Digital. При этом клубы пока не могут договориться между собой. «Реал» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который предлагал за игрока 70 миллионов евро. Агент футболиста Хуанма Лопес сейчас находится в Мадриде, где пытается снизить цену на своего клиента.

В минувшем розыгрыше Примеры Мората провел за «Реал» 26 матчей, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей.