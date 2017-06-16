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    Мората будет зарабатывать в «МЮ» 12 миллионов в год

    Форвард «Реала» Альваро Мората согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», он будет зарабатывать в Англии 12 миллионов евро, сообщает Bernabeu Digital. При этом клубы пока не могут договориться между собой. «Реал» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который предлагал за игрока 70 миллионов евро. Агент футболиста Хуанма Лопес сейчас находится в Мадриде, где пытается снизить цену на своего клиента.

    В минувшем розыгрыше Примеры Мората провел за «Реал» 26 матчей, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 09:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 23:19

      Пора в европейском клубном футболе обратить взор на модель функционирования НХЛ с её выверенными контрактами, драфтами и ограничениями и возрасту и деньгам.... Клубы кошельками тягаются, валят бабки иногда непонятно за кого....

      1
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 16 июня 2017, 22:55

      230 000 в неделю, они походу сбрендили.

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 июня 2017, 15:28

      перебор однозначно!!!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 июня 2017, 12:30

      12 лямов????? многовато!! (теперь реал будет водить муру как Мю прошлым годом с Де хея!!)

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 июня 2017, 12:09

      не стоит он тех денег... уже б кого-то другого нашли получше и за те же деньги...

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > TY13R 16 июня 2017, 12:57

      кого?

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 16 июня 2017, 10:18

      Почему он не нужен Реалу?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 10:03

      Хуанма не Райола))) на много не снизит!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2017, 09:57

      круто!

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 16 июня 2017, 09:52

      Надеюсь не будут тянуть до августа...

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      Рейтинг: +131

      Dino005 16 июня 2017, 09:38

      Слишком много. Можно было бы уломать на меньшую сумму

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