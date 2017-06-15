Матч детских команд в Испании закончился со счетом 25:0, тренер победителей был уволен за неуважение к сопернику

«Сераньос B» в рамках последнего матча сезона испанского турнира среди команд до 11-ти лет обыграл «Беникалап C» со счетом 25:0. Таким образом, гости завершили сезон без набранных очков и 247 пропущенными мячами в 30-ти матчах. По итогам встречи главный тренер хозяев был уволен с должности.

«Мы исповедуем уважение к сопернику. Поэтому мы решили, что после этой игры тренер должен покинуть команду», – прокомментировал решение член тренерского штаба «Сераньоса» Пабло Альсайде.

Испанская пресса опубликовала слова адвоката главного тренера. По его словам, тренер дал подопечным указание прессинговать «Беникалап» только на своей половине поля, но соперник шел в атаку большим числом футболистов, создавая пространство в своей штрафной. Источник уточняет, что в детском футболе Испании есть традиция не считать голы ведущей стороны после счета 10:0.