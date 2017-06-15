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  • Матч детских команд в Испании закончился со счетом 25:0, тренер победителей был уволен за неуважение к сопернику

Матч детских команд в Испании закончился со счетом 25:0, тренер победителей был уволен за неуважение к сопернику

15 июня 2017, 20:21
24

«Сераньос B» в рамках последнего матча сезона испанского турнира среди команд до 11-ти лет обыграл «Беникалап C» со счетом 25:0. Таким образом, гости завершили сезон без набранных очков и 247 пропущенными мячами в 30-ти матчах. По итогам встречи главный тренер хозяев был уволен с должности.

«Мы исповедуем уважение к сопернику. Поэтому мы решили, что после этой игры тренер должен покинуть команду», – прокомментировал решение член тренерского штаба «Сераньоса» Пабло Альсайде.

Испанская пресса опубликовала слова адвоката главного тренера. По его словам, тренер дал подопечным указание прессинговать «Беникалап» только на своей половине поля, но соперник шел в атаку большим числом футболистов, создавая пространство в своей штрафной. Источник уточняет, что в детском футболе Испании есть традиция не считать голы ведущей стороны после счета 10:0.

Источник: BBC
Испания
Комментарии (24)
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Tajik-za Zenit
1497547527
Да уж смех и грех
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KingRey21
1497547715
ну это реальный бред!Гейвропа совсем с ума сошла,тогда увольте Карреру из Спартака за то,что достаточно эмоционально праздновал победу своего клуба,так как это не уважение к сопернику или за то,что обыграл парочку аутсайдеров...так что ли получается?))
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тигрик
1497548137
идиотизм...это спорт, а не детский сад...просто маразм
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dok66
1497548605
Это дети ! Причем здесь Спартак ??? Ты совсем , что ли ? Ломать им психику просто нельзя . А 0-25 - это запредел !
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МАКАРШВЕД
1497550961
Я не пойму в чем проблема : Одни играли, а другие с трибуны наблюдали что ли? У всех детей ноги и руки с головой одинаковые, просто одни стараются ( будущие Неймары, Роналды, Клюйверты....) ,а другие номер отбывают( не буду называть по фамильно ).
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ufos73
1497551458
А тренеру гостей премиальных дали? ))))))))
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карасевщина
1497552149
надо соперникам спартака в лч показать это припугнуть
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Бугимен
1497553784
Круто,вот бы наши так играли ЛЧ и ЛЕ!Надеюсь детки,не были уволены как тренер?!
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lims21
1497555014
Надеюсь, родителям проигравших объяснили, что футбол - это не для их деток?
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insider_retro
1497558162
После прочтения новости и комментариев даже не знаю что и думать - спорт, дети, психика, увольнение, слабые, сильные, идиотизм и Спартак....
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