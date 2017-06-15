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    Матч детских команд в Испании закончился со счетом 25:0, тренер победителей был уволен за неуважение к сопернику

    «Сераньос B» в рамках последнего матча сезона испанского турнира среди команд до 11-ти лет обыграл «Беникалап C» со счетом 25:0. Таким образом, гости завершили сезон без набранных очков и 247 пропущенными мячами в 30-ти матчах. По итогам встречи главный тренер хозяев был уволен с должности.

    «Мы исповедуем уважение к сопернику. Поэтому мы решили, что после этой игры тренер должен покинуть команду», – прокомментировал решение член тренерского штаба «Сераньоса» Пабло Альсайде.

    Испанская пресса опубликовала слова адвоката главного тренера. По его словам, тренер дал подопечным указание прессинговать «Беникалап» только на своей половине поля, но соперник шел в атаку большим числом футболистов, создавая пространство в своей штрафной. Источник уточняет, что в детском футболе Испании есть традиция не считать голы ведущей стороны после счета 10:0.

    Источник: BBC

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    15.06.2017 20:21
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 23:22

      После прочтения новости и комментариев даже не знаю что и думать - спорт, дети, психика, увольнение, слабые, сильные, идиотизм и Спартак....

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 22:30

      Надеюсь, родителям проигравших объяснили, что футбол - это не для их деток?

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июня 2017, 22:09

      Круто,вот бы наши так играли ЛЧ и ЛЕ!Надеюсь детки,не были уволены как тренер?!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 21:42

      надо соперникам спартака в лч показать это припугнуть

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 июня 2017, 21:30

      А тренеру гостей премиальных дали? ))))))))

      2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 15 июня 2017, 21:22

      Я не пойму в чем проблема : Одни играли, а другие с трибуны наблюдали что ли? У всех детей ноги и руки с головой одинаковые, просто одни стараются ( будущие Неймары, Роналды, Клюйверты....) ,а другие номер отбывают( не буду называть по фамильно ).

      4
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      Рейтинг: +1709

      Краса > МАКАРШВЕД 15 июня 2017, 21:35

      Чего плакать, это спорт , кто то сильней , кто то слабей, сама играла , знаю!!!

      2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > МАКАРШВЕД 15 июня 2017, 21:36

      ошибочка вышла,случайно минуснул,кончено же ты дело глаголишь!!!)

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      Рейтинг: +2389

      serglider > МАКАРШВЕД 16 июня 2017, 05:34

      Дело не в спорте, а процветании дебелизма: какой (-ая) нибудь психолог (возможно и депутат которому понравилась парламентская зарплата) ковыряет пальцем в носу и думает как бы срубить бабла сильно не напрягаясь и желательно из казны! И тут у него (нее) рождается идея защиты детей от пагубного влияния стресса))) Так на помощь нищим у государства денег нет, что бы ребенок был хотя бы сыт и одет, то решили бороться с помощью... упразднения и снижения результатов детских состязаний)))

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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 21:15

      Плакали наверно дети проигравшие

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2017, 20:54

      Интересно, наказали бы Сапогова, который туркам носом забил за неуважение к сопернику

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 20:43

      Это дети ! Причем здесь Спартак ??? Ты совсем , что ли ? Ломать им психику просто нельзя . А 0-25 - это запредел !

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > dok66 15 июня 2017, 21:33

      твой комментарий мне адресован?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > KingRey21 15 июня 2017, 21:39

      естественно . Причем здесь Спартак !

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > dok66 15 июня 2017, 21:45

      я привел чемпиона страны в данный момент,как пример,включи логику прочти несколько раз,может мысль в голову и доползет!И запомни,спорт-это конкуренция,как будешь закладывать в своей голове,таким спортсменом и станешь!!!скажу прямо,мыслишь прямолинейно,словно дилетант!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 15 июня 2017, 20:35

      идиотизм...это спорт, а не детский сад...просто маразм

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > тигрик 15 июня 2017, 21:25

      Это еще далеко не спорт ! Это еще детский сад ! Спорт начинается с 16 лет ! Сам то играл когда нибудь ?

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > dok66 15 июня 2017, 21:37

      глупые суждения у тебя какие-то!)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > KingRey21 15 июня 2017, 21:40

      без комментариев .

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      Рейтинг: +806

      тигрик > dok66 16 июня 2017, 04:39

      сам то играл когда нибудь?



      я как раз то играл, а вопрос себе задай



      В стране где я живу ребят по 11/12 лет покупают по пол ляма...так что поверь, это уже и спорт и бизнес

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