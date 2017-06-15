Кержаков: «Мое будущее? «Зенит» уже улетел в Австрию. Вряд ли мне что-то удастся доказать, находясь в Санкт-Петербурге»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем будущем.

Напомним, контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2017 года.

– На недавней встрече с журналистами президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что вам будут предоставлены условия для учебы на тренера. Вы на эту тему с руководством разговаривали, или в ваших планах доказать на сборе в Австрии свою необходимость в качестве игрока?

– Ребята в Австрию уже улетели (смеется). Вряд ли мне там удастся что-то кому-то доказать, находясь в Петербурге. Что касается общения с руководством, то диалог действительно состоялся. Однако особо конкретных целей и задач передо мной никто не ставил. Примерно то же самое, что Сергей Александрович сказал на пресс-конференции, я слышал от него лично.

– Более конкретного диалога не было?

– Руководство разобралось с главным тренером, со списком футболистов на первый сбор. Сейчас у них появится больше свободного времени. Его можно потратить на разбор тех позиций в клубных структурах, которые руководство стремится либо усилить, либо закрыть. У меня в ближайшее время тоже состоится более конкретный разговор, после которого будут понятны мои задачи в «Зените».