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    Кержаков: «Мое будущее? «Зенит» уже улетел в Австрию. Вряд ли мне что-то удастся доказать, находясь в Санкт-Петербурге»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем будущем.

    Напомним, контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2017 года.

    – На недавней встрече с журналистами президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что вам будут предоставлены условия для учебы на тренера. Вы на эту тему с руководством разговаривали, или в ваших планах доказать на сборе в Австрии свою необходимость в качестве игрока?

    – Ребята в Австрию уже улетели (смеется). Вряд ли мне там удастся что-то кому-то доказать, находясь в Петербурге. Что касается общения с руководством, то диалог действительно состоялся. Однако особо конкретных целей и задач передо мной никто не ставил. Примерно то же самое, что Сергей Александрович сказал на пресс-конференции, я слышал от него лично.

    – Более конкретного диалога не было?

    – Руководство разобралось с главным тренером, со списком футболистов на первый сбор. Сейчас у них появится больше свободного времени. Его можно потратить на разбор тех позиций в клубных структурах, которые руководство стремится либо усилить, либо закрыть. У меня в ближайшее время тоже состоится более конкретный разговор, после которого будут понятны мои задачи в «Зените».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.06.2017 18:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июня 2017, 02:21

      Ну и уходи на фиг из этого "Зенита", который так по-скотски относится к своим игрокам, принесшим им столько пользы, возьмём тех-же Данни, Ломбертса, если ещё есть порох в пороховницах, любой клуб будет рад...

      0
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      Рейтинг: +64

      Дискотека Бавария. 15 июня 2017, 20:53

      Абидился.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 20:45

      Состоится конкретный неприятный разговор.... К этому всё шло... Очевидно, что надо было предпринимать самостоятельные шаги - учиться, как минимум, рубить концы, штык в землю и начинать другую жизнь... Это неизбежно, всё зависит только от готовности человека к этому перелому....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet 15 июня 2017, 20:26

      Люди так думают что просто принять решение поменять привычную жизнь. Все-таки жизнь футболиста и функционера -это две непересекающиеся орбиты. Хотя вроде и встречаются иногда в одном и том же месте.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июня 2017, 19:52

      Кинули Санек тебя!Санек !Дзюбинео тоже не полетел,пора Дзюбу брать и как Мамай с Кокориным гулять!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 19:12

      Хороший плацдарм
      Арарат.

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 16 июня 2017, 06:42

      Или Пахтакор Санкт-Петербург.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 19:11

      Саня , мой тебе совет : не смотри на клуб , иди сам учись . Будешь играть - не будешь играть , это уже второе . Нужно думать о будущем !

      2
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      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 18:28

      Подумали, что Бетмен и сам долетит

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 18:13

      На пенсию или к Аршавину в Кайрат

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