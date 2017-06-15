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  • Кержаков: «Мое будущее? «Зенит» уже улетел в Австрию. Вряд ли мне что-то удастся доказать, находясь в Санкт-Петербурге»

Кержаков: «Мое будущее? «Зенит» уже улетел в Австрию. Вряд ли мне что-то удастся доказать, находясь в Санкт-Петербурге»

15 июня 2017, 18:06
10

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем будущем.

Напомним, контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2017 года.

– На недавней встрече с журналистами президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что вам будут предоставлены условия для учебы на тренера. Вы на эту тему с руководством разговаривали, или в ваших планах доказать на сборе в Австрии свою необходимость в качестве игрока?

– Ребята в Австрию уже улетели (смеется). Вряд ли мне там удастся что-то кому-то доказать, находясь в Петербурге. Что касается общения с руководством, то диалог действительно состоялся. Однако особо конкретных целей и задач передо мной никто не ставил. Примерно то же самое, что Сергей Александрович сказал на пресс-конференции, я слышал от него лично.

– Более конкретного диалога не было?

– Руководство разобралось с главным тренером, со списком футболистов на первый сбор. Сейчас у них появится больше свободного времени. Его можно потратить на разбор тех позиций в клубных структурах, которые руководство стремится либо усилить, либо закрыть. У меня в ближайшее время тоже состоится более конкретный разговор, после которого будут понятны мои задачи в «Зените».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (10)
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Mahone
1497539638
На пенсию или к Аршавину в Кайрат
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tank219
1497540495
Подумали, что Бетмен и сам долетит
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dok66
1497543090
Саня , мой тебе совет : не смотри на клуб , иди сам учись . Будешь играть - не будешь играть , это уже второе . Нужно думать о будущем !
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subbotaspartak
1497543152
Хороший плацдарм Арарат.
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Бугимен
1497545555
Кинули Санек тебя!Санек !Дзюбинео тоже не полетел,пора Дзюбу брать и как Мамай с Кокориным гулять!
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raritet
1497547612
Люди так думают что просто принять решение поменять привычную жизнь. Все-таки жизнь футболиста и функционера -это две непересекающиеся орбиты. Хотя вроде и встречаются иногда в одном и том же месте.
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insider_retro
1497548739
Состоится конкретный неприятный разговор.... К этому всё шло... Очевидно, что надо было предпринимать самостоятельные шаги - учиться, как минимум, рубить концы, штык в землю и начинать другую жизнь... Это неизбежно, всё зависит только от готовности человека к этому перелому....
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Дискотека Бавария.
1497549220
Абидился.
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арейская
1497568873
Ну и уходи на фиг из этого "Зенита", который так по-скотски относится к своим игрокам, принесшим им столько пользы, возьмём тех-же Данни, Ломбертса, если ещё есть порох в пороховницах, любой клуб будет рад...
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