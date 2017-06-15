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    «Рома» требует от «Зенита» 80 миллионов за Маноласа и Паредеса

    Руководство «Ромы» планирует выручить от продажи защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса «Зениту» около 80 миллионов евро, сообщает Pagine Romaniste. Российский клуб ранее предлагал за обоих футболистов 50 миллионов евро.

    Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 27 матчей в чемпионате Италии, три гола и одну результативную передачу.

    Манолас выступает в составе римского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи. Всего за клуб на его счету 131 матч, два гола и пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 10:08
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 июня 2017, 19:13

      "Рома" все еще вспоминает свою покупку у ЦСКА. Злопамятные...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > kotmyshka 15 июня 2017, 20:01

      Блеск....

      1
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 15 июня 2017, 16:02

      Чушь какая-то...Рома требует или все таки планирует? На кой Зениту ширпотреб?

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 июня 2017, 13:55

      Правильно. Дадут, только не уступайте и стойте на своем. У них бабла немеряно.

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:43

      Да нафик они нужны? Защей нужно искать только своих!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Den Bull 15 июня 2017, 13:49

      новый тренер новые запросы новые откаты..

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 июня 2017, 13:30

      Смешные люди в этой Роме. Судя по статистике этих игроков и логике - это они должны Лямов по 5 занести Зениту что бы б ыть на слуху. Есть 2-й вариант. При назначении итальянских тренеров в Российские клубы, Италия продавая в эти клубы свой мусор, компенсирует санкционные потери для своей экономики.

      4
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 15 июня 2017, 11:32

      80 миллионов евро за МЕНЕТАСА и ПЕДЕРАСА!!! Покупайте , еще не все лавки отшлифованы !!!!

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 июня 2017, 11:26

      да требуйте больше, у них бабла немерено)))

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > TY13R 15 июня 2017, 13:45

      если было бы немерено, то и играли бы к примеру Левандовский и иже с ним

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 11:16

      все нормально уже кузяев и богаев пришли, и дешевле и лучше

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 11:13

      не там Зенит ищет игроков если купят этот хлам то все будет как всегда что при Спале, что при АВБ

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 11:11

      понятное дело Рома хочет навариться за счет Зенита,а за таких игроков никто и половину денег, что они просят не даст

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