«Рома» требует от «Зенита» 80 миллионов за Маноласа и Паредеса

Руководство «Ромы» планирует выручить от продажи защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса «Зениту» около 80 миллионов евро, сообщает Pagine Romaniste. Российский клуб ранее предлагал за обоих футболистов 50 миллионов евро.

Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 27 матчей в чемпионате Италии, три гола и одну результативную передачу.

Манолас выступает в составе римского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи. Всего за клуб на его счету 131 матч, два гола и пять результативных передач.