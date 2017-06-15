Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рома» требует от «Зенита» 80 миллионов за Маноласа и Паредеса

«Рома» требует от «Зенита» 80 миллионов за Маноласа и Паредеса

15 июня 2017, 10:08
29

Руководство «Ромы» планирует выручить от продажи защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса «Зениту» около 80 миллионов евро, сообщает Pagine Romaniste. Российский клуб ранее предлагал за обоих футболистов 50 миллионов евро.

Действующий контакт Паредеса с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 27 матчей в чемпионате Италии, три гола и одну результативную передачу.

Манолас выступает в составе римского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи. Всего за клуб на его счету 131 матч, два гола и пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Рома Зенит Паредес Леандро Манолас Константинос
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1497510724
Редакторы, я конечно не люблю Зенит, но название клуба с маленькой буквы не хорошо как-то , не по-человечески)))
Ответить
ItalianFootball
1497511170
Доят аки дурную буренку, согласятся ли ?
Ответить
acer2003
1497511548
Они не стоят по 40 лямов. Зениту пора отказаться от этой затеи... Фурсенко нужно немного образумиться
Ответить
Manilov
1497512160
Рома конечно же действует по принципу "Русские набобы денег не считают. Проси денег до небес!" Но надеюсь Зенит не поведется на это. Да и не того полета эти птицы, чтобы за них такие суммы выкладывать.
Ответить
artem 81
1497512630
Такие умопрочительные деньги и какие показатели игроков... Отмывают деньги, заработанные всем извемтно на чем
Ответить
slavko33002
1497513117
В Зените деньги считать не принято.
Ответить
карасевщина
1497514615
все нормально уже кузяев и богаев пришли, и дешевле и лучше
Ответить
МАКАРШВЕД
1497515550
80 миллионов евро за МЕНЕТАСА и ПЕДЕРАСА!!! Покупайте , еще не все лавки отшлифованы !!!!
Ответить
RedWhiteFans2
1497522631
Смешные люди в этой Роме. Судя по статистике этих игроков и логике - это они должны Лямов по 5 занести Зениту что бы б ыть на слуху. Есть 2-й вариант. При назначении итальянских тренеров в Российские клубы, Италия продавая в эти клубы свой мусор, компенсирует санкционные потери для своей экономики.
Ответить
ilichkadr
1497531748
Чушь какая-то...Рома требует или все таки планирует? На кой Зениту ширпотреб?
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
Вчера, 18:38
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
Вчера, 08:23
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+