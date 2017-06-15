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    Слуцкий тратит 15 миллионов в год на содержание футбольной школы в Волгограде

    Главный тренер Халла Леонид Слуцкий рассказал о суммах, которые тратятся на содержание его волгоградской школы для начинающих футболистов.

    «Бюджет – порядка 15 миллионов рублей в год. Только не забывайте, что форма была закуплена более чем на шесть миллионов с контрактов профессиональных футболистов, есть льготные условия по арендам полей. Это выносится за скобки.

    А так речь идет именно о 15 миллионах. Зарплаты тренерам выплачивает ЦСКА, где они трудоустроены официально, а с меня – оплата турниров, разъездов. Помимо этого еще и обеспечение методики, тренировочного процесса, экипировки и так далее», – рассказал Слуцкий.

    Напомним, что специалист покинул ЦСКА в конце прошлого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 06:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 15 июня 2017, 17:32

      Всегда уважал его как тренера и как человека.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 июня 2017, 11:29

      Может так и надо развивать наш футбол. Успехов.

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 10:43

      Молодец Лёня.Это большой плюс.

      5
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 июня 2017, 09:47

      молодец. пытается развить футбол у себя на Родине

      5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 июня 2017, 08:41

      Весьма неплохо...

      3
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