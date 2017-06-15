Слуцкий тратит 15 миллионов в год на содержание футбольной школы в Волгограде

Главный тренер Халла Леонид Слуцкий рассказал о суммах, которые тратятся на содержание его волгоградской школы для начинающих футболистов.

«Бюджет – порядка 15 миллионов рублей в год. Только не забывайте, что форма была закуплена более чем на шесть миллионов с контрактов профессиональных футболистов, есть льготные условия по арендам полей. Это выносится за скобки.

А так речь идет именно о 15 миллионах. Зарплаты тренерам выплачивает ЦСКА, где они трудоустроены официально, а с меня – оплата турниров, разъездов. Помимо этого еще и обеспечение методики, тренировочного процесса, экипировки и так далее», – рассказал Слуцкий.

Напомним, что специалист покинул ЦСКА в конце прошлого года.