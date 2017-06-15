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  • Манчини хочет видеть на каждом домашнем матче «Зенита» 65 тысяч зрителей на стадионе

Манчини хочет видеть на каждом домашнем матче «Зенита» 65 тысяч зрителей на стадионе

15 июня 2017, 00:43
29

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил надежду, что на домашних матчах петербургского клуба арена «Санкт-Петербург» будет заполняться по максимуму.

Напомним, итальянский специалист ранее подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный по схеме «3+2».

«Зенит» – большая команда. Мы ее еще улучшим. Безусловно, будут изменения, которые мы внесем. У многих игроков заканчиваются контракты, и я должен ознакомиться с ситуацией, чтобы принять какие-то решения.

У нас замечательные фанаты. Это тот двигатель, который будет вести нас к победе в этом сезоне. Скоро у нас будет новый стадион, и я хочу видеть его заполненным на 100%. Хочется, чтобы на каждом матче было 65 тысяч болельщиков, – это нам поможет», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (29)
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yuran63
1497483533
Если только на рисунке.
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АРИЕЦ2008
1497492033
Их столько во всей стране нет...
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tank219
1497492614
Бедняга повелся на фуфло, поверил в самый популярный клуб страны.
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SE PAVLOV
1497495601
Одногодка - болтушка . Через год свалит .
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Питер FM
1497499160
Желание хорошее и правильное ..теперь ждём удобств для болел..
Ответить
МАКАРШВЕД
1497500051
Хочется, чтобы на каждом матче было 65 тысяч болельщиков, – это нам поможет», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ». Будет 63 тысячи болельщиков, - это вам не поможет!!
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Roman Armeec
1497503856
Ой как он разочаруется, как начнётся чемпионат... Представляю сколько "сотен" человек будет на матче с хабаровском))
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yuran63
1497507070
Без спартачей,тысяч 20.А когда мы приедет,устроим аншлаг!Услышите:Мы к вам приедет,мы вас ...,сосите ...,.... Питер! )))
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Daxa 09
1497507307
Он в курсе что от такого количество людей этот стадион может ко дну пойти !?!?)))))
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barca9651
1497514014
контракт по схеме 3+2 вы серьезно? он щас в первом же сезоне сольет этот зинит, а потом клуб будет ему неустойку за все года выплачивать лол
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