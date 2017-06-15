Манчини хочет видеть на каждом домашнем матче «Зенита» 65 тысяч зрителей на стадионе

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил надежду, что на домашних матчах петербургского клуба арена «Санкт-Петербург» будет заполняться по максимуму.

Напомним, итальянский специалист ранее подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный по схеме «3+2».

«Зенит» – большая команда. Мы ее еще улучшим. Безусловно, будут изменения, которые мы внесем. У многих игроков заканчиваются контракты, и я должен ознакомиться с ситуацией, чтобы принять какие-то решения.

У нас замечательные фанаты. Это тот двигатель, который будет вести нас к победе в этом сезоне. Скоро у нас будет новый стадион, и я хочу видеть его заполненным на 100%. Хочется, чтобы на каждом матче было 65 тысяч болельщиков, – это нам поможет», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».