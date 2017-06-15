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    Манчини хочет видеть на каждом домашнем матче «Зенита» 65 тысяч зрителей на стадионе

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил надежду, что на домашних матчах петербургского клуба арена «Санкт-Петербург» будет заполняться по максимуму.

    Напомним, итальянский специалист ранее подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный по схеме «3+2».

    «Зенит» – большая команда. Мы ее еще улучшим. Безусловно, будут изменения, которые мы внесем. У многих игроков заканчиваются контракты, и я должен ознакомиться с ситуацией, чтобы принять какие-то решения.

    У нас замечательные фанаты. Это тот двигатель, который будет вести нас к победе в этом сезоне. Скоро у нас будет новый стадион, и я хочу видеть его заполненным на 100%. Хочется, чтобы на каждом матче было 65 тысяч болельщиков, – это нам поможет», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 00:43
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:17

      А это уже, синьор Роберто, зависит о вас и ваших футболистов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 июня 2017, 11:26

      владельцам стадиона лучше пустое кресло, чем раздать бесплатно билетики по заводам школам и тп......

      1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 15 июня 2017, 11:06

      контракт по схеме 3+2 вы серьезно? он щас в первом же сезоне сольет этот зинит, а потом клуб будет ему неустойку за все года выплачивать лол

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2017, 10:48

      Все в Зените такие фантазёры)

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 июня 2017, 10:24

      Будет игра - будут болельщики !

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 июня 2017, 09:24

      Пусть билеты сделают подешевле! Тогда и стадион на Крестовском будет полный!!!

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 15 июня 2017, 09:15

      Он в курсе что от такого количество людей этот стадион может ко дну пойти !?!?)))))

      3
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      Рейтинг: +92

      yuran63 15 июня 2017, 09:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Без спартачей,тысяч 20.А когда мы приедет,устроим аншлаг!Услышите:Мы к вам приедет,мы вас ...,сосите ...,.... Питер! )))

      -9
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > yuran63 15 июня 2017, 11:24

      идиотина

      2
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      Рейтинг: +92

      yuran63 > вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 12:36

      в зеркале увидишь.

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 09:10

      Не думаю,что так получится,Петровский не забивался

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 09:06

      а на кого приходить то люди ходят на звезд, а их в Зените нет и не предвидится не родились еще новые Аршавины, нету у нас своих Халков, Данни

      2
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