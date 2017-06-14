Слуцкий: «Халл Сити» может взять несколько игроков «Челси» в аренду. Мы говорили об этом с Абрамовичем»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что английский клуб планирует арендовать некоторых футболистов «Челси». По словам российского специалиста, по этому поводу он общался с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что Слуцкий заинтересован в приглашении в стан «тигров» защитника Томаша Каласа.

«В Чемпионшипе у нас есть некоторые возможности в плане аренды игроков. Четыре футболиста из одной команды. И это возможно – взять несколько игроков из «Челси».

Мы говорили об этом с Романом Абрамовичем, но это не абсолютный вариант. Если нам нужны будут какие-то игроки, это реально», – сказал Слуцкий.