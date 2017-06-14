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    Слуцкий: «Халл Сити» может взять несколько игроков «Челси» в аренду. Мы говорили об этом с Абрамовичем»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что английский клуб планирует арендовать некоторых футболистов «Челси». По словам российского специалиста, по этому поводу он общался с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем.

    Ранее сообщалось, что Слуцкий заинтересован в приглашении в стан «тигров» защитника Томаша Каласа.

    «В Чемпионшипе у нас есть некоторые возможности в плане аренды игроков. Четыре футболиста из одной команды. И это возможно – взять несколько игроков из «Челси».

    Мы говорили об этом с Романом Абрамовичем, но это не абсолютный вариант. Если нам нужны будут какие-то игроки, это реально», – сказал Слуцкий.

    Источник: Skysports

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    14.06.2017 23:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 июня 2017, 09:14

      Посмотрим что получиться из этого проекта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 июня 2017, 05:41

      маловато . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 июня 2017, 00:56

      Несколько из " Челси " , несколько из ЦСКА и вперёд : в АПЛ !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 июня 2017, 00:22

      А вы думали Халл просто так взял Слуцкого, без преференций нынче никуда

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 15 июня 2017, 00:19

      Эта Поляна - Чемпионшип (в контексте Слуцкого).. как информационное поле российских телеканалов.. будет много ВСЕГО.. и говна и мнений и взвешенного и поверхностного.. Слуцкий - прецедент!! Леонид Викторович - удачи!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 15 июня 2017, 00:18

      Халл стал фарм клубом Челси )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > TAGANROG 161 15 июня 2017, 09:49

      Или Челси фармом Халла)))))

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июня 2017, 00:15

      Косту забирайте....он как раз Конте не нужен...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 15 июня 2017, 00:12

      Интересный подход, но надо и покпать.чтоб состав был.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 июня 2017, 00:09

      Это уже не тренерство. Это уже - политика. Такой футбольно-политически-дружеский расклад мил мой друг я впервые слышу и вижу. Слуцкий- ты же тренер-шпион с алихархической поддержкой. Вот оно че - Михалыч. Я в шоке. Пришёл поднимать клуб и тут тебе "босяцкий подгон"- 100% безвозмездный. Еврей еврею помогает( в слове помогает первая буква тоже "е").

      -2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > RedWhiteFans2 15 июня 2017, 00:15

      вот пивас то разгоняет)
      завтра прочтешь и..

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 июня 2017, 23:52

      глушаков и сейчас не футболист, а ПОЗОРИЩЕ!!!!

      -3
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