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  • Слуцкий: «Халл Сити» может взять несколько игроков «Челси» в аренду. Мы говорили об этом с Абрамовичем»

Слуцкий: «Халл Сити» может взять несколько игроков «Челси» в аренду. Мы говорили об этом с Абрамовичем»

14 июня 2017, 23:22
15

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что английский клуб планирует арендовать некоторых футболистов «Челси». По словам российского специалиста, по этому поводу он общался с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что Слуцкий заинтересован в приглашении в стан «тигров» защитника Томаша Каласа.

«В Чемпионшипе у нас есть некоторые возможности в плане аренды игроков. Четыре футболиста из одной команды. И это возможно – взять несколько игроков из «Челси».

Мы говорили об этом с Романом Абрамовичем, но это не абсолютный вариант. Если нам нужны будут какие-то игроки, это реально», – сказал Слуцкий.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Халл Сити Челси Слуцкий Леонид Абрамович Роман
Комментарии (15)
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Den Bull
1497472118
Лёня заглядывается на пост в Челси). Как дела пойдут у Конте совсем плохо, тогда и ждите Лёню у руля в Челси.
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stream15
1497473531
глушаков и сейчас не футболист, а ПОЗОРИЩЕ!!!!
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RedWhiteFans2
1497474590
Это уже не тренерство. Это уже - политика. Такой футбольно-политически-дружеский расклад мил мой друг я впервые слышу и вижу. Слуцкий- ты же тренер-шпион с алихархической поддержкой. Вот оно че - Михалыч. Я в шоке. Пришёл поднимать клуб и тут тебе "босяцкий подгон"- 100% безвозмездный. Еврей еврею помогает( в слове помогает первая буква тоже "е").
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алекс88
1497474909
Косту забирайте....он как раз Конте не нужен...
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TAGANROG 161
1497475114
Халл стал фарм клубом Челси )))
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DEFENDER114
1497475151
Эта Поляна - Чемпионшип (в контексте Слуцкого).. как информационное поле российских телеканалов.. будет много ВСЕГО.. и говна и мнений и взвешенного и поверхностного.. Слуцкий - прецедент!! Леонид Викторович - удачи!!!
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Masteralex
1497475364
А вы думали Халл просто так взял Слуцкого, без преференций нынче никуда
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VikNMar
1497477391
Несколько из " Челси " , несколько из ЦСКА и вперёд : в АПЛ !
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Аристократ Олжик
1497494515
маловато . . .
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ЮЗИК
1497507298
Посмотрим что получиться из этого проекта
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