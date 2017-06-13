Слуцкий хочет заполучить в «Халл Сити» защитника «Челси»

Интересная формулировка игрок Челси , по моему в прошлом году Еву Карнейро с большим основанием можно было называть "игроком" Челси , по крайней мере на результаты команды она повлияла больше ( я имею в виду ее ссору с Моуринью , после чего начался распад команды ).
Защитник «Челси» Томаш Калас попал в сферу интересов «Халл Сити». Сообщается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий.
По информации источника, российский специалист намерен осуществить трансфер благодаря своим дружеским отношениям с владельцем синих Романом Абрамовичем.
В минувшем сезоне Калас выступал на правах аренды за «Фулхэм». Игрок провел 37 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.