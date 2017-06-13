Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий хочет заполучить в «Халл Сити» защитника «Челси»

    Защитник «Челси» Томаш Калас попал в сферу интересов «Халл Сити». Сообщается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий.

    По информации источника, российский специалист намерен осуществить трансфер благодаря своим дружеским отношениям с владельцем синих Романом Абрамовичем.

    В минувшем сезоне Калас выступал на правах аренды за «Фулхэм». Игрок провел 37 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2017 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июня 2017, 16:06

      Интересная формулировка игрок Челси , по моему в прошлом году Еву Карнейро с большим основанием можно было называть "игроком" Челси , по крайней мере на результаты команды она повлияла больше ( я имею в виду ее ссору с Моуринью , после чего начался распад команды ).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      Moveton 13 июня 2017, 16:03

      помню в фифа менеджере его брал себе в цска из челси)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 13 июня 2017, 15:52

      Лёня - решало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 13 июня 2017, 15:51

      Головина туда тащить надо и Зобнина с Дзагоевым)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      fLame92 13 июня 2017, 15:48

      Абрамович создает ферму в чемпионшипе :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 14:59

      Если хочет, значит перейдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 июня 2017, 14:44

      Аппетиты растут? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 14:44

      Евреи договорятся))Считай он уже в Халле

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11