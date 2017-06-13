Слуцкий хочет заполучить в «Халл Сити» защитника «Челси»

Защитник «Челси» Томаш Калас попал в сферу интересов «Халл Сити». Сообщается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий.

По информации источника, российский специалист намерен осуществить трансфер благодаря своим дружеским отношениям с владельцем синих Романом Абрамовичем.

В минувшем сезоне Калас выступал на правах аренды за «Фулхэм». Игрок провел 37 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.