«Халл Сити» заработает 17 миллионов на продаже Магуайра в «Лестер»

«Халл Сити» продаст центрального защитника Харри Магуайра в «Лестер». Сумма трансфера составит 17 миллионов фунтов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма» и «Эвертона».

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Магуайр провел 29 матчей, забив два гола и сделав две голевые передачи.

Ранее новый клуб Леонида Слуцкого расстался с защитником Кертисом Дэйвисом. Его отдали в «Дерби Каунти».

«Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно». Самые яркие люди, которых Слуцкий встретит в «Халл Сити»