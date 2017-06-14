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    «Халл Сити» заработает 17 миллионов на продаже Магуайра в «Лестер»

    «Халл Сити» продаст центрального защитника Харри Магуайра в «Лестер». Сумма трансфера составит 17 миллионов фунтов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма» и «Эвертона».

    В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Магуайр провел 29 матчей, забив два гола и сделав две голевые передачи.

    Ранее новый клуб Леонида Слуцкого расстался с защитником Кертисом Дэйвисом. Его отдали в «Дерби Каунти».

    «Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно». Самые яркие люди, которых Слуцкий встретит в «Халл Сити»

    Источник: Skysports

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    14.06.2017 19:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 29 июня 2017, 17:20

      Посмотрим как Леня будет вылезать с Халл Сити из Чемпионшипа в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2017, 21:15

      а Леня давал добро на трансферы?)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 20:25

      Значит кого и прикупят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 14 июня 2017, 20:01

      Березуцкие помогут

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