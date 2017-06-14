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    Эрнани: «Уверен, при Манчини в «Зените» все будет хорошо»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани выразил уверенность, что при Роберто Манчини команда начнет показывать высокие результаты. Итальянский специалист подписал с питерским клубом трехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на два года.

    «Весь отпуск провел в Бразилии, в Куритибе – дома с родителями. Когда вернется Жулиано? Все зависит от того, как он здесь поработает. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он заиграет за сборную.

    Что не получилось в первые полгода в «Зените»? Надеюсь, что будет лучше, но в целом я доволен этим периодом. Манчини — отличный специалист. Уверен, что при нем в «Зените» все будет хорошо», – заявил Эрнани.

    В завершившемся сезоне бразилец провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 14:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      dnestryane 14 июня 2017, 19:59

      Если игроки будут зажравшиеся, то не заиграет и не добьется Зенит больших успехов. Нужно вернуть Зенит таким, какой он был в 2008 году

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 июня 2017, 17:55

      Эх, Эрнани... Похоже тебя уже в Зените нет.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:40

      Эрнани - парень перспективный, техникой и ударом. При хорошем тренер может до Халка вырасти. Просто его надо правильно использовать по позиции. Сам-то он не допрет. Наверно и читает со словарем.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:56

      Дифирамбы Манчини ! Авось не выгонит !

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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 14 июня 2017, 16:09

      Птичка запела ни о чем. Цыгана Эрнани узнал только в Зените, а о Манчини представления не имеет. Пришел бы в Зенит Побегайлов - спел тоже самое...отличный специалист.

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