Эрнани: «Уверен, при Манчини в «Зените» все будет хорошо»

Полузащитник «Зенита» Эрнани выразил уверенность, что при Роберто Манчини команда начнет показывать высокие результаты. Итальянский специалист подписал с питерским клубом трехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на два года.

«Весь отпуск провел в Бразилии, в Куритибе – дома с родителями. Когда вернется Жулиано? Все зависит от того, как он здесь поработает. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он заиграет за сборную.

Что не получилось в первые полгода в «Зените»? Надеюсь, что будет лучше, но в целом я доволен этим периодом. Манчини — отличный специалист. Уверен, что при нем в «Зените» все будет хорошо», – заявил Эрнани.

В завершившемся сезоне бразилец провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.