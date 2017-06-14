Дуглас Коста будет зарабатывать в «Ювентусе» 6 миллионов

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста достиг договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта. Теперь осталось договориться клубам между собой.

26-летний футболист будет получать в Турине шесть миллионов евро в год. Итальянцы смогли снизить запросы игрока на один миллион – он хотел зарабатывать не менее семи миллионов за сезон.

Известно, что «Бавария» хочет заполучить от продажи бразильца не менее 50 миллионов евро. «Ювентус» же готов выплатить около 40 миллионов.