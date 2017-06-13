Коста хочет получать в «Ювентусе» 7 миллионов за год

«Ювентус» ведет переговоры о покупке полузащитника Дугласа Косты у «Баварии». Немецкая сторона хочет выручить за своего футболиста не менее 50 миллионов евро. Сам футболист хотел бы получать в новом клубе зарплату в размере 7 миллионов евро за сезон.

«Ювентус» ведет переговоры с «Баварией» о покупке Дугласа Косты. Немцы просят за игрока 50 миллионов евро. Сам футболист попросил 7 миллионов евро в год», – сообщил журналист CNN Танкреди Палмери.

Напомним, что за Дугласом следят также скауты «Зенита». В прошедшем сезоне он сыграл в 23 матчах Бундеслиги, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.