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    Коста хочет получать в «Ювентусе» 7 миллионов за год

    «Ювентус» ведет переговоры о покупке полузащитника Дугласа Косты у «Баварии». Немецкая сторона хочет выручить за своего футболиста не менее 50 миллионов евро. Сам футболист хотел бы получать в новом клубе зарплату в размере 7 миллионов евро за сезон.

    «Ювентус» ведет переговоры с «Баварией» о покупке Дугласа Косты. Немцы просят за игрока 50 миллионов евро. Сам футболист попросил 7 миллионов евро в год», – сообщил журналист CNN Танкреди Палмери.

    Напомним, что за Дугласом следят также скауты «Зенита». В прошедшем сезоне он сыграл в 23 матчах Бундеслиги, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    13.06.2017 09:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:21

      А скауты пускай следят ! Это их работа .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 13 июня 2017, 12:18

      Игрок очень хороший. Просто мотор какой-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 июня 2017, 10:45

      запросы надо уменьшить . он не стоит того

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июня 2017, 09:59

      Осадил бы он запросы.

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